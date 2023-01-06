彰化縣科技大執法...一個月狂抓4085件違規　「這種行為」最多

▲社頭鄉中山路1段與和平三路口科技大執法。（圖／彰化警方提供，以下同）

唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局自去年12月8日凌晨12時起，全縣12處科技執法啟動，重點取締項目包括超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、跨越雙黃實線、雙白實線以及未依號誌指示、取締車輛不禮讓行人等， 近1個月來共開出4085張罰單，其中有1188件用路人闖紅燈，警方呼籲，為了用路人行的安全，務必遵守交通規則。

根據交通隊統計，12處科技執法啟用以來共開出4085張罰單，超速1030張、闖紅燈1188張、跨越雙黃實線43張、跨越雙白實線109張、未依標誌標線914張、機車未依規定兩段式左轉801張，平均每天取締近146件。

▲彰化市新平路與環河街口科技大執法。

彰化縣警察局表示，科技大執法是分析近3年路口事故、違規及環境等因素，針對縣內12處肇事路口設定重點取締項目。並建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，包括超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、跨越雙黃實線、雙白實線以及未依號誌指示、取締車輛不禮讓行執法。

▲自小客未依號誌行駛遭科技執法系統拍照。

12處肇事路口分別是彰化市中正路2段與中華路口、彰化市新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、 福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口、秀水鄉彰鹿路與民意街口。

▲小貨車未依標誌標線行駛遭科技執法系統拍照。

彰化縣警察局交通隊副隊表示， 這12處科技執法路口於12月8日零時起正式執法舉發交通違規，請用路人確實遵守交通規則，強調科技執法目的是希望遏止違規、防制事故，全天候科技化執法輔助，希望用路人遵守交通規則。