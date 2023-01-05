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春節連放10天！年菜復熱有撇步　主廚揭神還原2訣竅

▲▼主廚吳啟賢透露冷凍年菜復熱2個關鍵小撇步。（圖／486團購提供）

▲主廚吳啟賢透露冷凍年菜復熱2個關鍵小撇步。（圖／486團購提供）

記者隋昊志／綜合報導

農曆新年的腳步越來越近，今年春節連假更是長達10天，不少民眾會選擇「囤貨」多添購年菜冷凍起來，也讓宅配年菜買氣提升。但要如何讓冷凍過的年菜還原成原本的星級美味，餐廳主廚透露2個關鍵訣竅，才不會讓美味變質。

團購達人486先生表示，今年春節連假長達10天，許多民眾採取「囤貨」策略多添購冷凍年菜，如此一來即使宅在家裡不出門，都能餐餐吃好料，也由於時下核心家庭增加，5至6人份的年菜組合備受消費者青睞。

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但冷凍過的年菜要如何還原星級美味？曾擔任486 café的主廚吳啟賢透露，關鍵就在於「完全解凍」，以及採用適當的復熱方式。若是料理在冷凍的狀態直接加熱，勢必會破壞口感，因此建議在食用前一晚放置在冷藏退冰，如此一來最能夠保留食材風味不變質，趕時間的話，也可以在密封狀態下採用流水解凍，或者使用微波爐解凍。

▲▼主廚吳啟賢透露冷凍年菜復熱2個關鍵小撇步。（圖／486團購提供）

▲主廚吳啟賢透露冷凍年菜復熱2個關鍵小撇步。（圖／486團購提供）

吳啟賢表示，若料理是採高溫真空袋包裝，建議連同密封袋一起放入電鍋或蒸氣鍋中隔水加熱，待完成後再開袋取出，避免水蒸氣影響食物味道，若是採用微波爐解凍，則建議採階段漸進式加熱，每次約1至2分鐘停下，翻面或攪拌後再繼續微波，反覆動作至復熱完全，較耗時費工。

吳啟賢主廚提醒，以年菜主食常見的米糕或油飯為例，應避免使用微波爐加熱，因為會容易使米粒變硬影響口感，建議以電鍋或蒸鍋進行復熱。至於圍爐上不能少的佛跳牆復熱也有小撇步，有些廠商考量民眾二次加熱後的口感，在生產時不會將食材直接煮到全熟，為避免在家裡自行加熱火侯拿捏不好，煮過頭或煮不夠都影響主廚設計的味道，建議前一晚先冷藏解凍後，再用電鍋或蒸鍋復熱最方便又不需技巧，關鍵的小撇步是將耐煮的食材如芋頭、排骨酥、肉塊等鋪在容器最下層，干貝、海參、魚翅等放在上層，最後再倒入湯汁，電鍋外鍋則是建議加4杯水剛好。

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