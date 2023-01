乘客突「急拍機長肩膀」　下秒玻璃全碎噴飛！直升機相撞前關鍵1幕

記者吳美依/綜合報導

澳洲黃金海岸2日發生直升機相撞4死13傷悲劇,根據最新流出的機艙畫面,一名乘客原本正在俯瞰海灘美景,卻突然著急地伸手猛拍機長肩膀,下秒另一架直升機就迎頭撞上,擋風玻璃全被震碎噴飛。外界認為,他的警覺心及提醒,在一定程度上降低了傷亡。

7News獨家取得某乘客拍攝的影片,但在各種考量下,決定刪減撞擊後的畫面,僅播出前半部影片。

▲直升機墜毀在「海洋世界主題公園」(Sea World)外的沙洲上。(圖/達志影像/美聯社)



根據澳洲運輸安全局(ATSB)初步調查,影片中的直升機正要降落時,撞上另一架即將起飛的直升機。降落者擋風玻璃碎裂,機頭嚴重受損,但仍奇蹟般地成功降落,起飛者螺旋槳及變速箱噴飛,急速墜地。

ATSB局長米契爾(Angus Mitchell)指出,任何飛機在起飛和降落時,都是飛行員最需要專注、認知負荷最沉重的階段。他說,正在起飛的直升機「碰撞幾秒鐘後就墜落地面,所以說事態發展非常迅速」,也非常肯定影片中的飛行員詹姆斯(Michael James)讓直升機成功降落,「我們的情況本來可能糟糕得多。」

Video emerges from inside one of the helicopters involved in Monday’s Gold Coast crash. https://t.co/S46R0VlZrp pic.twitter.com/xbYSyL1yiO