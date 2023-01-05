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狼父戰鬥陀螺發條性侵208次　兒吐心聲「想變身賽亞人打飛爸」

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

▲一名男童遭父親性侵208次，讓他身心受創。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北一名父親在男童幼稚園大班到國小2年級期間，以每週2次的頻率，用手指與玩具「戰鬥陀螺」的發條性侵男童，共計208次，導致男童身心嚴重受創，還向老師表示想要變成「超級賽亞人」把父親打飛。一審法官強制性交等罪，判處父親有期徒刑9年，二審法官則改判8年。

判決書指出，男童國小二年級在健康教育課上，聽到老師表示身體不可以隨便被人摸，他舉手表示，爸爸會摸他屁股，經老師課後詢問後，男童才說出長期被父親用手指、「戰鬥陀螺」的發條性侵自己的往事。

老師作證時表示，男童在陳述事件經過時，不時地中斷陳述並嘆氣，還非常憎恨、厭惡父親，表示「我就已經發瘋了，很想要變成超級賽亞人把他（指父親）打飛」，男童有時還會搥打娃娃宣洩情緒，甚至跟同儕玩耍時，會突然停下來僵住、感覺麻木，可見男童的身心健康已經備受影響。

父親供稱，他撫摸兒子臀部，只是在玩，是兒子學電視上的「海賊王」卡通那樣來脫他的褲子，他才會撫摸、拍打兒子的臀部，並否認自己有性侵兒子。

一審法官審理後，認為父親在男童中班時有對他猥褻，當男童大班時，則開始有性侵行為，因此依41個強制猥褻罪、176個強制性交罪，共判父親有期徒刑9年。

二審法官認為，一審判決中認為父親從男童中班開始就有性侵男童，但二審法官認為，那時父親確實有碰男童的臀部，但當時，只是父子間的打鬧行為，雖行為失序、過當，但難認猥褻，因此撤銷一審猥褻罪的部分，依208個強制性交罪，判處父親有期徒刑8年，全案還可上訴。

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