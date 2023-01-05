　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

害怕一張口就社死！？牙醫公開口腔清潔撇步、把持完美形象不怕落漆

▲▼電動牙刷,牙周病,沖牙機,口腔清潔,牙結石,音波震動。（圖／翻攝自PEXELS）

▲疫情解封聚餐變多，害怕一開口就社死？口腔清潔更要注重。（圖／翻攝自PEXELS）

記者張惠媛／綜合報導

疫情解封，朋友聚會越來越多，今年春節也早就準備好與家人們開心圍爐，不過就怕口罩戴久了對口腔清潔有點懈怠，牙齒黃、口氣難聞、牙齦出血⋯⋯，好不容易在解封可以放心跟親友聚會，卻一張口就社死！口腔問題不處理會隨著時間逐漸惡化，連帶使社交生活受到影響，牙齒亮白給人乾淨印象，清新口氣更可以讓距離更親密，絕對是疫情過後留下或刷新好印象的利器，針對牙齒色澤、口氣、齒縫殘渣等難題，只要擁有好用的幫手，就能一秒替你解決口腔困擾！

▲▼電動牙刷,牙周病,沖牙機,口腔清潔,牙結石,音波震動。（圖／張智洋醫師提供）

▲專業牙醫師張智洋。（圖／張智洋醫師提供）

衛生福利部2022年9月份季刊也指出「正確潔牙是一輩子的功課」，「潔牙」不僅僅只是「刷牙」，還需「清除牙菌斑」才是有效潔牙。衛福部調查顯示，台灣各年齡層的口腔衛生問題，以罹患牙結石的比例最高，專業牙醫師張智洋表示，口腔清潔或沒有做到位，最常見的狀況就是牙菌斑堆積、接觸到口水的礦物質之後形成牙結石，牙結石除了會不斷沉積變大、也會帶有細菌，開始產生蛀牙⋯⋯等，成為感染的來源，而牙結石生長在牙齦底下難以自行清除，久而久之就會引起牙周病，甚至影響到全身健康，不可不慎。

▲▼電動牙刷,牙周病,沖牙機,口腔清潔,牙結石,音波震動。（圖／飛利浦提供）

▲張智洋醫師說，潔牙最重要的其實是要清潔牙縫間的三角地帶和牙齦線，而手動牙刷通常會需要花費10～15分鐘，適時搭配電動牙刷可以更加省力。（圖／飛利浦提供）

經常在診間教患者正確潔牙方式、宣導口腔健康，張智洋醫師說，潔牙最重要的其實是要清潔牙縫間的三角地帶和牙齦線，因此學會正確使用牙線是相當必要的。除此之外，「刷牙」也有許多眉眉角角需要注意，「牙菌斑以物理性的清除最有效，使用一般手動牙刷刷牙時，需確實刷到牙齒表面、臼齒、牙齦線等，通常需要花費10～15分鐘，才能真正刷乾淨。」張智洋醫師進一步說明：「也有許多人會交替使用電動牙刷，比起一般手動牙刷更省力，且電動牙刷多了震動的功能，可以將振幅傳到牙齦、驅動水流震出牙菌斑，達到物理清潔的效果。」

▲▼（業配）飛利浦電動牙刷＋沖牙機拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲飛利浦Sonicare音波電動牙刷鑽石系列圈粉無數。（圖／記者周宸亘攝）

不過針對電動牙刷的運作方式，張智洋醫師也提醒：「螺旋轉動的電動牙刷可能較容易刮傷牙齒表面，相對於音波震動是以高頻率震動的方式達到清潔效果，相對來說較不容易傷害牙齒。」而音波震動的電動牙刷又以不同的轉速、震動次數來針對牙齒不同區域做清潔，像是護齦模式、美白模式⋯⋯等，要脫下口罩開口說話，最怕牙齒泛黃不美觀，針對現代人格外在意的牙齒美白部分，張智洋醫師舉例：「美白模式的話通常是針對上下排門牙做清潔，在刷完牙之後轉到美白模式，振幅會降低，以輕微的動作去加強。」

▲▼飛利浦電動牙刷＋沖牙機拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲飛利浦Sonicare 鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷（HX9924／HX9954），搭配護齦、美白、清潔、舌苔清潔4種智能刷頭。（圖／記者周宸亘攝）

飛利浦的Sonicare音波電動牙刷獲許多愛用者推薦，其中鑽石系列更是圈粉無數，飛利浦Sonicare 鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷（HX9924／HX9954）搭配Sonicare智能APP指導操作，針對上下門牙拋光，讓牙齒有感鑽白，如果你是刷牙苦手也不用擔心，APP同時呈現全口腔6區的定位偵測，如同隨身牙醫一般，口腔清潔零死角，而Sonicare音波流體潔力驅動水流能深入齒縫清潔，還有護齦、美白、清潔、舌苔清潔4種智能刷頭、搭配5種模式（清潔、護齦、美白、深層清潔、舌苔清潔）並內建刷頭感應器，在更換刷頭時便會自動轉化至對應刷頭的模式，除此之外，還有壓力感應器跟刷頭替換提醒燈，不用擔心忘記更換刷頭或是不小心刷太用力傷害到齒面跟牙齦。

▲▼飛利浦電動牙刷＋沖牙機拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲搭配舌苔刷清潔舌苔，口氣更清新。（圖／記者周宸亘攝）

許多人在刷牙的時候會忽略的舌苔，Sonicare也顧到了！「舌苔上會有食物殘渣或是細菌，也是造成口臭的原因。」張智洋醫師說，而鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷搭配舌苔刷一起使用，便可溫和清除舌苔上的食物及細菌，還你清新的口氣，堪稱是口腔清潔神隊友。

▲▼飛利浦電動牙刷＋沖牙機拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲點開智能APP，馬上得知自己的潔牙報告，彷彿隨身帶著專屬牙醫師。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）飛利浦電動牙刷＋沖牙機拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲飛利浦Sonicare 煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷（HX9912）。（圖／記者周宸亘攝）

2023年飛利浦Sonicare鑽石系列更將全面智能化，煥白閃耀系列（HX9912）全新上市，飛利浦Sonicare 煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷也是智能鑽石系列入門的新選擇，外觀上本次推出3種顏色，搭配2種質感配件，包含鑽石系列人氣很高的充電漱口兩用玻璃杯與 USB充電旅行盒，無論居家自用或是外出旅行都很方便。功能性亦是不可忽視的強大，配備亮白、清潔兩種刷頭，內建4種使用模式，無論是清潔、美白、護齦、深層清潔都能一鍵切換，滿足不同的潔牙需求，亦可配合智能APP紀錄刷牙習慣、力道，提供潔牙報告，能幫助使用者在刷牙時提升潔牙效率，多個願望一次滿足！

▲▼ 害怕一張口就社死！？牙醫公開口腔清潔撇步、把持完美形象不怕落漆 。（圖／品牌）

▲針對不適合、不方便使用牙線的人，張智洋醫師建議可使用沖牙機輔助。（圖／飛利浦提供）

張智洋醫師分享看診經驗，有許多患者不適應牙線的使用，或因為其他原因無法確實做到清潔齒縫的動作，例：正在齒列矯正、患有牙周病牙齦被破壞、全口重建牙肉較脆弱、裝有牙橋沒有齒縫或是齒列不正⋯⋯等，種種原因可能需要以沖牙機來輔助清潔，他建議可以先使用沖牙機，將牙縫中的細菌、髒東西先帶出來，再搭配電動牙刷完整清潔。

多位牙醫共同推薦的飛利浦Ｘ型水流電動沖牙機，以Ｘ水流針對牙齒三角地帶清潔，讓牙菌斑無處可躲，只需使用60秒就能擁有8倍的齒縫潔淨效果，3級力度選擇也能溫和按摩牙齦、改善敏感情況，今年春節就讓飛利浦助你一臂之力，準備好亮麗笑容為新年度帶來新氣象。 

ET快訊
曾被離開教會！　寇乃馨洩「小甜甜恐遭封殺」心疼力挺
台中公車又撞斑馬線路人！關鍵影片曝　目擊者怒「真該整頓了」
又見「台版柬埔寨」！6豬仔遭囚禁桃園大樓
中信銀2分行遭檢調搜索！　公司：配合調查詐騙集團
快訊／威力彩3.6億開獎了　中這7碼爽領「全台最高年終獎金」
BicCamera公布　「2023赴日必買吹風機排行榜」
白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

害怕一張口就社死！？牙醫公開口腔清潔撇步、把持完美形象不怕落漆

過年送上設計款兔年紅包可愛吸睛　趣味諧音春聯迎來整年好運

27年「家樂福愛河店」驚傳年後熄燈！業者：以正式公告為準

「普發6000現金」對經濟有幫助嗎？全聯董事長林敏雄這樣看

阿米們快看！2千本「防彈少年團寫真集」來了　超商限量開賣

豐原太平洋百貨迎春獻禮　最高14%回饋吸買氣

把握最後時間、促銷預訂年菜　網購熱銷榜揭10大人氣套餐組合

超商新春「4大服務」搶先看！免費玩刮刮樂送iPhone、半價租行動電源

新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！

補班小確幸快收下！超商「美式、霜淇淋買1送1」　限時3天衝了

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

數十隻獼猴深夜集結男宿！　學生嚇壞：大聲到堪比火警

害怕一張口就社死！？牙醫公開口腔清潔撇步、把持完美形象不怕落漆

過年送上設計款兔年紅包可愛吸睛　趣味諧音春聯迎來整年好運

27年「家樂福愛河店」驚傳年後熄燈！業者：以正式公告為準

「普發6000現金」對經濟有幫助嗎？全聯董事長林敏雄這樣看

阿米們快看！2千本「防彈少年團寫真集」來了　超商限量開賣

豐原太平洋百貨迎春獻禮　最高14%回饋吸買氣

把握最後時間、促銷預訂年菜　網購熱銷榜揭10大人氣套餐組合

超商新春「4大服務」搶先看！免費玩刮刮樂送iPhone、半價租行動電源

新年掃除開運關鍵！氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘！

補班小確幸快收下！超商「美式、霜淇淋買1送1」　限時3天衝了

苗可麗英國「買一碗白飯」貴到驚嚇！　一嘗沒味道：台灣真是寶島

伯爵手工雕鑿明月　詩意錶機芯也藏新月

球場建成廢棄物掩埋場？　李艷秋狠酸林智堅：榮登開年以來最幽默

台中公車又撞斑馬線路人！關鍵影片曝　目擊者怒「真的該整頓了」

狂打呼？醫激推4招擺脫：睡前別喝酒了　睡1姿勢也有效

男偶像「遇路人心臟驟停」火速上前急救！送醫仍不治　公司發聲了

又見「台版柬埔寨」！6豬仔遭囚禁桃園大樓　警破門逮5人送辦

快訊／台中大風吹倒施工圍籬　男騎士撞上送醫

曾被離開教會！　寇乃馨洩「小甜甜恐遭封殺」心疼力挺：很勇敢

中信銀2分行遭檢調搜索！　公司：配合調查詐騙集團

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

消費熱門新聞

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

限時3天！超商咖啡「加1元多1杯」

不是縮水！麥當勞「8大漢堡」升級了

家樂福愛河店驚傳熄燈！業者說明

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！

台北跨年「心聲花火」限時開放

等了364天！1/5開搶好鍋好刀神隊友

限時3天！超商「美式、霜淇淋買1送1」

超商限時2天美式、拿鐵買2送2！

賣場驚見日本巨大純米瓶

限時搶買！超商新年美式、拿鐵買7送7

普發6000有幫助嗎？全聯董座這樣看

4大超商「開工咖啡優惠」一次看

明天衝！速食店「買1送3」爽吃2周

更多熱門

相關新聞

醫示警：牙齒爛「罹4種疾病」機率增！

醫示警：牙齒爛「罹4種疾病」機率增！

有不少長輩顧了血糖、血壓，卻忽略了牙齒健康，牙醫師劉馥萱指出，這樣仍會誘發慢性病，因為牙齒不好，容易引發心臟病、糖尿病、失智及高血壓。她舉例，牙周致病的細菌所分泌的毒素其實很傷身，當口腔中殘留細菌進入血液內，就會造成血管疾病，最終導致心臟病或中風，釀成悲劇。

「牙齒不好」恐誘發心臟病　研究：失智風險也提升　

「牙齒不好」恐誘發心臟病　研究：失智風險也提升　

吃東西都咬同一邊？牙醫揭「4下場會後悔」

吃東西都咬同一邊？牙醫揭「4下場會後悔」

抽菸不只釀口臭！醫示警「口腔癌風險也大增」

抽菸不只釀口臭！醫示警「口腔癌風險也大增」

一刷牙就流血！醫揭牙齦流血4原因

一刷牙就流血！醫揭牙齦流血4原因

關鍵字：

電動牙刷牙周病沖牙機口腔清潔牙結石音波震動

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面