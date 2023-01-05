害怕一張口就社死！？牙醫公開口腔清潔撇步、把持完美形象不怕落漆

▲疫情解封聚餐變多，害怕一開口就社死？口腔清潔更要注重。（圖／翻攝自PEXELS）

記者張惠媛／綜合報導

疫情解封，朋友聚會越來越多，今年春節也早就準備好與家人們開心圍爐，不過就怕口罩戴久了對口腔清潔有點懈怠，牙齒黃、口氣難聞、牙齦出血⋯⋯，好不容易在解封可以放心跟親友聚會，卻一張口就社死！口腔問題不處理會隨著時間逐漸惡化，連帶使社交生活受到影響，牙齒亮白給人乾淨印象，清新口氣更可以讓距離更親密，絕對是疫情過後留下或刷新好印象的利器，針對牙齒色澤、口氣、齒縫殘渣等難題，只要擁有好用的幫手，就能一秒替你解決口腔困擾！

▲專業牙醫師張智洋。（圖／張智洋醫師提供）

衛生福利部2022年9月份季刊也指出「正確潔牙是一輩子的功課」，「潔牙」不僅僅只是「刷牙」，還需「清除牙菌斑」才是有效潔牙。衛福部調查顯示，台灣各年齡層的口腔衛生問題，以罹患牙結石的比例最高，專業牙醫師張智洋表示，口腔清潔或沒有做到位，最常見的狀況就是牙菌斑堆積、接觸到口水的礦物質之後形成牙結石，牙結石除了會不斷沉積變大、也會帶有細菌，開始產生蛀牙⋯⋯等，成為感染的來源，而牙結石生長在牙齦底下難以自行清除，久而久之就會引起牙周病，甚至影響到全身健康，不可不慎。

▲張智洋醫師說，潔牙最重要的其實是要清潔牙縫間的三角地帶和牙齦線，而手動牙刷通常會需要花費10～15分鐘，適時搭配電動牙刷可以更加省力。（圖／飛利浦提供）

經常在診間教患者正確潔牙方式、宣導口腔健康，張智洋醫師說，潔牙最重要的其實是要清潔牙縫間的三角地帶和牙齦線，因此學會正確使用牙線是相當必要的。除此之外，「刷牙」也有許多眉眉角角需要注意，「牙菌斑以物理性的清除最有效，使用一般手動牙刷刷牙時，需確實刷到牙齒表面、臼齒、牙齦線等，通常需要花費10～15分鐘，才能真正刷乾淨。」張智洋醫師進一步說明：「也有許多人會交替使用電動牙刷，比起一般手動牙刷更省力，且電動牙刷多了震動的功能，可以將振幅傳到牙齦、驅動水流震出牙菌斑，達到物理清潔的效果。」

▲飛利浦Sonicare音波電動牙刷鑽石系列圈粉無數。（圖／記者周宸亘攝）

不過針對電動牙刷的運作方式，張智洋醫師也提醒：「螺旋轉動的電動牙刷可能較容易刮傷牙齒表面，相對於音波震動是以高頻率震動的方式達到清潔效果，相對來說較不容易傷害牙齒。」而音波震動的電動牙刷又以不同的轉速、震動次數來針對牙齒不同區域做清潔，像是護齦模式、美白模式⋯⋯等，要脫下口罩開口說話，最怕牙齒泛黃不美觀，針對現代人格外在意的牙齒美白部分，張智洋醫師舉例：「美白模式的話通常是針對上下排門牙做清潔，在刷完牙之後轉到美白模式，振幅會降低，以輕微的動作去加強。」

▲飛利浦Sonicare 鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷（HX9924／HX9954），搭配護齦、美白、清潔、舌苔清潔4種智能刷頭。（圖／記者周宸亘攝）

飛利浦的Sonicare音波電動牙刷獲許多愛用者推薦，其中鑽石系列更是圈粉無數，飛利浦Sonicare 鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷（HX9924／HX9954）搭配Sonicare智能APP指導操作，針對上下門牙拋光，讓牙齒有感鑽白，如果你是刷牙苦手也不用擔心，APP同時呈現全口腔6區的定位偵測，如同隨身牙醫一般，口腔清潔零死角，而Sonicare音波流體潔力驅動水流能深入齒縫清潔，還有護齦、美白、清潔、舌苔清潔4種智能刷頭、搭配5種模式（清潔、護齦、美白、深層清潔、舌苔清潔）並內建刷頭感應器，在更換刷頭時便會自動轉化至對應刷頭的模式，除此之外，還有壓力感應器跟刷頭替換提醒燈，不用擔心忘記更換刷頭或是不小心刷太用力傷害到齒面跟牙齦。

▲搭配舌苔刷清潔舌苔，口氣更清新。（圖／記者周宸亘攝）

許多人在刷牙的時候會忽略的舌苔，Sonicare也顧到了！「舌苔上會有食物殘渣或是細菌，也是造成口臭的原因。」張智洋醫師說，而鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷搭配舌苔刷一起使用，便可溫和清除舌苔上的食物及細菌，還你清新的口氣，堪稱是口腔清潔神隊友。

▲點開智能APP，馬上得知自己的潔牙報告，彷彿隨身帶著專屬牙醫師。（圖／記者周宸亘攝）

▲飛利浦Sonicare 煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷（HX9912）。（圖／記者周宸亘攝）

2023年飛利浦Sonicare鑽石系列更將全面智能化，煥白閃耀系列（HX9912）全新上市，飛利浦Sonicare 煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷也是智能鑽石系列入門的新選擇，外觀上本次推出3種顏色，搭配2種質感配件，包含鑽石系列人氣很高的充電漱口兩用玻璃杯與 USB充電旅行盒，無論居家自用或是外出旅行都很方便。功能性亦是不可忽視的強大，配備亮白、清潔兩種刷頭，內建4種使用模式，無論是清潔、美白、護齦、深層清潔都能一鍵切換，滿足不同的潔牙需求，亦可配合智能APP紀錄刷牙習慣、力道，提供潔牙報告，能幫助使用者在刷牙時提升潔牙效率，多個願望一次滿足！

▲針對不適合、不方便使用牙線的人，張智洋醫師建議可使用沖牙機輔助。（圖／飛利浦提供）



張智洋醫師分享看診經驗，有許多患者不適應牙線的使用，或因為其他原因無法確實做到清潔齒縫的動作，例：正在齒列矯正、患有牙周病牙齦被破壞、全口重建牙肉較脆弱、裝有牙橋沒有齒縫或是齒列不正⋯⋯等，種種原因可能需要以沖牙機來輔助清潔，他建議可以先使用沖牙機，將牙縫中的細菌、髒東西先帶出來，再搭配電動牙刷完整清潔。

多位牙醫共同推薦的飛利浦Ｘ型水流電動沖牙機，以Ｘ水流針對牙齒三角地帶清潔，讓牙菌斑無處可躲，只需使用60秒就能擁有8倍的齒縫潔淨效果，3級力度選擇也能溫和按摩牙齦、改善敏感情況，今年春節就讓飛利浦助你一臂之力，準備好亮麗笑容為新年度帶來新氣象。