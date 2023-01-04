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性冷感辣妹遭強行脫衣！討拍被酸「車力巨人」　怒告網友結果出爐

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲謝女上網訴苦，曾遭男友強行脫衣，卻遭網友酸「車力巨人」。（示意圖／免費圖庫Ｐixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北一名謝姓女子曾在Dcard控訴，她對性事方面十分冷感，沒想到竟遭某任男友強行帶到旅館、脫衣，氣得她痛罵「恐怖情人」。沒想到謝女上網訴苦，竟遭嗆「車力巨人」、「長太醜」，氣得她報警提告，事後孫姓網友被依照公然侮辱罪，判處拘役25日、另外2名張姓、蔡姓網友則被依照散布文字誹謗罪，判處罰金一萬兩千元。

謝女曾在Dcard控訴，與某任男友交往前，曾再三向對方強調「我沒有性需求也沒有要滿足你的」，以及「我對於性很冷感」等話語，對方也答應不會有親密行為，2人才發展成情侶關係。

某次一起吃晚餐，買了速食餐廳外帶，到旅館後男友竟獸性大發，將她的衣服脫掉，甚至還說「對不起妳身材真的太好了我會忍不住」，嚇得她立即逃離這段關係。

豈料該任男友還變成恐怖情人，不斷用分身帳號私訊、要求恢復情侶關係，讓她十分崩潰，氣得痛批「對我最好的道歉，就是不要再接近我了」。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子上網訴苦，卻被網友發現個人社交媒體帳號充滿性感照、還歡迎追蹤者斗內，反差令人看傻。（示意圖／免費圖庫123RF）

不過，這篇貼文曝光後，立即有網友抓包，謝女曾在社交媒體帳號IG上發布許多性感、裸露的照片，甚至還發布了個人的銀行帳戶，歡迎追蹤者「斗內」（Donate），前後的反差讓不少人看傻眼。

有些網友看完謝女的照片，在下方留言辱罵「X笑死有夠醜我真的硬不起來　長太醜==」、「笑死　他長得好像車力巨人難怪想多p 是嘴巴可以塞很多根嗎」、「笑死　這車力巨人吧　可悲女權下去嘍　阿不是性冷感　在西斯怎麼又是另一個騷樣　瘋狂打臉」、「有一說一　臉真的普到一個不行　身材也還好　走在路上不會多看一眼的那種　誰給你的自信說自己漂亮　Pro就Pro 一邊說性冷感　一邊找人多P。」

謝女看完留言後，也氣得對網友提告。其中一名孫姓網友留言罵「長太醜」等話語，犯了公然侮辱罪，因此被判處拘役25日，可易科罰金2.5萬元。

其餘2名張姓、蔡姓網友則是罵了「車力巨人」以及「Pro就Pro」等話語，觸犯了散布文字誹謗罪，分別被判罰金一萬兩千元，可易服勞役、一天折算新台幣一千元。

 

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