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拍完《華根》最可怕後遺症！　圤智雨爆台灣AV內幕：不是美夢

記者周亭瑋／綜合報導

台灣AV界近來聲量漸漲，知名AV導演圤智雨日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時，除了分享許多行業內幕，更吐露拍完《華根初上》的嚴重後遺症，苦笑直呼「這不是美夢！」

圤智雨指出，台灣片商100%都是黑道，「拍片時，後面就坐一排黑道大哥，但不是每家的都會來看，他們有點像在看廟會的那種感覺。」

談到台灣AV界的酬勞，圤智雨透露，男優就是6千到8千元；至於女優，菜鳥最低的有3萬5，普通片商的菜鳥落在5萬上下，「像孟若雨...在《華根》那一陣子宣傳期過後，提高變8萬；然後比較頂尖的，例如娃娃，可能就13萬-15萬。」

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酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他坦言，台灣AV的製作預算跟日本還是有落差，「我真的是業內最貴的，一般的拍攝成本大概5萬多塊，加上女優、男優薪水，大概10幾、20萬而已。」

對於他的經典作《華根初上》狂賣400多萬，成為台灣最熱賣的AV片，圤智雨先是不以為然，接著笑喊了一聲「呸」，他直呼，這其實是一個意外，更透露在拍完該片後，出現可怕的後遺症。

圤智雨苦笑表示，每次導完一部AV片後，至少有兩個禮拜不會想嘿咻，而導完《華根初上》後最為嚴重，長達兩個月不想做愛，「會性冷感，尤其在剪接的時候，因為要挑畫面，特別是看完特寫，怎麼還會有FU。」

▲▼圤智雨。（圖／翻攝自Facebook／戲引子圤智雨）

▲圤智雨拍的《華根初上》，是台灣最熱賣AV片。（圖／翻攝自臉書／戲引子圤智雨）

至於那些對AV產業抱有憧憬的後輩，圤智雨忍不住奉勸，學子們不要進來，這不是一個美夢，「如果你只是想要嚐鮮...還可以，但千萬不要把它當成是一個很常態性的工作，尤其是幕後工作人員，賺不太到錢，另一方面來講，就是職業傷害。」

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