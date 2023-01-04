宋逸民夫妻痛苦道歉！她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

▲宋逸民、陳維齡臉色凝重地唸聲明稿。（圖／ETtoday）



記者鄒鎮宇／綜合報導

宋逸民創立的「藝起發光」教會爆出許多紛爭，引起網友討論。宋逸民在神隱13天後，4日上午11時召開記者會，與妻子陳維齡兩人臉色痛苦、愧疚一同現身道歉。沒想到，有網友在「藝起發光」留言「演得相當生硬」，卻被「藝起發光」的粉專按讚。

記者會後，有一名女網友到「藝起發光」的粉專留言「演得相當生硬」，瞬間被一名支持「藝起發光」的網友回擊「不要亂講」。

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沒想到，該名女網友立刻貼出「藝起發光」粉專按讚留言的截圖說，「不好意思 小編都忍不住認同了（但主說不能，只好收回）」，讓其他網友笑了出來，「不小心認同了XD」、「旁邊那位真的演的很差，便秘也不是這樣的，建議在（再）熟讀一下」。

▼藝起發光粉專按讚「演得相當生硬」這句留言。（圖／翻攝藝起發光臉書）



據悉，小甜甜（張可昀）日前退出「藝起發光」後，被宋逸民公開揭露私生活有狀況。同時，許多藝人明星都跳出來幫小甜甜說話，並指控「藝起發光」有要教友貸款奉獻、要求教友辭掉工作專心服事主、不收沒知名度的藝人入教會、將教友踢出教會、蹭教友名氣、對教友大罵、限制教友交友等情況發生。

宋逸民4日召開記者會，跟妻子陳維齡一起90度鞠躬道歉說，「首先我要代表藝起發光引起的紛爭，造成大家心靈的不安與不便，向大家表示遺憾及歉意」，念完聲明稿後就匆匆離去。此外，陳維齡全程表情痛苦，不時皺眉、低下頭，進電梯後表情卻大轉換，也引起網友討論。