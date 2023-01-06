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東正教歡慶聖誕節！普丁下令俄軍停火　烏克蘭批偽善

▲▼ 俄羅斯總統普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁下令停火。（圖／路透）

文／中央社基輔5日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁下令俄軍於東正教耶誕節期間在烏克蘭停火36個小時後，烏國總統府顧問波多利雅科反批此舉偽善，美國總統拜登也說，普丁只是在替他的戰爭行動尋找喘息空間。

法新社報導，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上回應克里姆林宮的聲明，他寫道，俄國「必須離開（他們）占領的土地，唯有到那時候才會有『暫時休兵』，別把你們的偽善講出來」。

波多利雅科在另一份聲明中表示，「這完全是宣傳動作，沒別的」，「俄國試圖尋找方法降低戰鬥及其後勤中心被攻擊的強度」，藉此加強軍力、重整旗鼓。

根據克里姆林宮，俄國總統普丁（Vladimir Putin）今天下令俄軍於東正教耶誕節在烏克蘭暫時停火，時間從1月6日12時（格林威治時間9時）起至1月7日24時（格林威治時間21時）止。

俄國與烏克蘭本週都在慶祝東正教耶誕節。

這是俄國去年2月發動攻勢以來，第一次在烏克蘭引進全面停火。

但波多利雅科表示，停火公告只是「陳腐的把戲」，俄方一點都不願意結束戰爭，「沒必要去回應俄國領導階層這種明顯的擺布」。

對於俄國的停火公告，美國總統拜登（Joe Biden）也說，普丁在12月25日與元旦當天「準備好轟炸醫院、托兒所和教堂」，現在下令停火，拜登認為他只是在找喘息空間。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也說，如果普丁真的渴望和平，就會撤軍回國。

貝爾伯克在推特寫道：「所謂的停火不能為每天生活在俄國占領恐懼下的人們帶來自由或安全。」

 
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