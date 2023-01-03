父病逝籌嘸喪葬費　2兄弟向地下錢莊借6萬「利息5萬超吸血」

▲父病逝籌不出喪葬費，彰化2兄弟向地下錢莊借貸45分利超吸血。（圖／立委陳素月提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化一對兄弟因父親長期臥病在床、日前病逝，但兩兄弟無力支付6萬元喪葬費用，遂上網找尋「網路融資公司」，向3間地下錢莊借6萬元，未料對方稱20多天的利息，最高竟要45分利，光利息就要5萬多元，合計12萬元，還拿著借據逼兩兄弟繼續借，兩兄弟嚇傻向鄰居哭訴，里長、立委聽聞後出手協助，眾人合力籌措12萬元幫兩兄弟父親下葬及還錢，整起事件才落幕。

兩兄弟當中，弟弟剛滿20歲，和哥哥兩人都在加油站打工，平時還要照顧父親。令人難過的是，父親在去年12月過世，兩兄弟不僅醫藥費未結清，還要籌辦喪葬事宜。

兩兄弟舉目無親，在無計可施狀況下，上網找3家「網路融資公司」個借錢2萬元，希望先拿這6萬元讓老父親入土為安，但與對方分別約定15天付3000元、14天付6000元、20天付9000元等高額利息，換算最高利息竟高達45分利。

不料20多天過後利息激增，兩兄弟想先還2萬元遭拒，對方不肯還借據，甚至說出「不希望還錢」，逼著要繼續借，兩兄弟最後受不了壓力，向鄰居哭訴，員林市南西里長黃家富及立委陳素月聽聞後出手協助，黃家富協助募集款項，償還借貸及高額利息，對方在拿掉錢之後將借據燒毀，整件事情才平息。

員林警方對此事件已主動偵辦，高額利息已涉重利罪，並追查對方是否威逼脅迫借錢涉及不法。