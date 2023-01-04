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社會 社會焦點 保障人權

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

▲▼東勢一名94歲阿嬤不滿家人控制她飲食，賭氣離家出走，還好在警方苦勸下回家。（圖／民眾提供，下同）

▲▼東勢一名94歲阿嬤不滿家人控制她飲食，賭氣離家出走，還好在警方苦勸下回家。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東勢區94歲李姓阿嬤患有糖尿病，前天不滿女兒控制她飲食，禁吃太甜、太油膩，阿嬤抱怨「活到這麼老還被管東管西」，賭氣的推著輪椅離家，家人焦急得報警，警方循線在1公里外的小公園找到人，「阿嬤，緊返來，家人在找，連警察也在找你」，阿嬤先是回嘴「下次再走偏僻一點」，後來還是乖乖的跟警察回家。

▲▼東勢一名94歲阿嬤不滿家人控制她飲食，賭氣離家出走，還好在警方苦勸下回家。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局東勢分局石岡分駐所2日上午10點，1名張姓女子急忙跑進派出所報案說，家裡94歲的阿嬤離家出走了，家人遍尋不著，擔心得不得了；經詢問，原來是家人關心阿嬤健康，對於飲食控制嚴格，不准吃太甜、太油膩，才讓阿嬤氣得推著輪椅走出門。

▲▼東勢一名94歲阿嬤不滿家人控制她飲食，賭氣離家出走，還好在警方苦勸下回家。（圖／民眾提供，下同）

石岡所長余青峰、警員江哲宇獲報後，依報案人所述特徵及可能行經的路線仔細尋找，大約30分鐘後在1公里外的東豐自行車道的綠六廣場找到阿嬤，當時阿嬤還在行走，沒有要停下來休息的打算。

警方問「阿嬤、那麼冷了怎麼獨自外出」，阿嬤賭氣回答「跟家人吵架、不想回家」，「為什麼、家裡的人都在找你、還有警察、我們很忙耶、還要到處找你」，「下次再走偏僻一點（讓你們找不到）」，阿嬤最後還是心軟，在警方護送下平安回家。

警方表示，阿嬤雖然高齡，耳聰目明，記憶力好，聽力好，反應更好，一走出家門就拿手機打電話給住在北屯的兒子說「我要去找你」，阿嬤兒子嚇了一大跳，趕緊打回家詢問，家人這才知道阿嬤離家了；當警方把阿嬤送回家，看著女兒、孫媳婦等人開心的一再感謝，心想「這家人太有福報了」。

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