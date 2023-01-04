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太硬有問題！睪丸彈性像「鐵蛋」　自摸3步驟檢查

喬蛋,睪丸,蛋蛋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲簡單自我檢查分辨睪丸是好蛋或壞蛋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

3步驟檢查睪丸有無問題！泌尿科醫師陳鈺昕表示，睪丸彈性約是介於水煮蛋和鐵蛋之間，如果摸起來太柔軟或是太硬，都可能有問題。

陳鈺昕近日在「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書說，要怎麼分辨睪丸是好蛋還是壞蛋呢？只要能正常生成精子和分泌睪固酮，就是顆健康好蛋，平時可以透過「自摸」來檢查：

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Step1：捧著睪丸，用大拇指和食指以轉動的方式觸摸表面。

Step2：輕輕按壓感受睪丸質地，彈性約是介於水煮蛋和鐵蛋之間，如果太柔軟或是太硬，都可能有問題。

Step3：在背部可摸到不規則睪丸，彈性約是介於水煮蛋、鐵蛋之間且柔軟的副睪丸。

▼醫師說，睪丸彈性約是介於水煮蛋和鐵蛋之間。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

陳鈺昕提醒，如果觸摸發現睪丸有硬塊、腫脹或疼痛的狀況出現，或是陰囊外觀顏色異常，也不要拖延，盡早至泌尿科診治喔！

陳鈺昕也分享冷知識，為何陰囊溫度約比身體溫度低2至5度？因為在這樣的溫度下，睪丸才能發揮應有的功能，否則製造精子的能力就會變差；所以如果睪丸所處的溫度相對體溫較高，尤其是在長期高溫工作環境的男性（例如廚師），就要特別注意啦。

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睪丸陳鈺昕

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