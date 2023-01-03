桃園男保險箱遭竊內有5百萬！2賊藏礁溪跨年...4天花掉348萬

▲張姓男子上月27日下班後驚覺臥室內藏有500萬元現金保險箱不翼而飛，警方循線在宜蘭查獲2名竊嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區中興路上月27日發生民宅重大竊案，張姓男子下班後察覺臥室內藏有500萬元現金保險箱遭竊，立即報警處理。蘆竹警方成立專案小組調查，調閱沿線監視畫面，鎖定2名男子聯手竊得保險箱後，連夜逃往宜蘭縣某汽車旅館準備跨年，警方於元旦中午查獲吳姓與郭姓2名男竊嫌到案，但身上僅剩152萬餘元，2人辯稱錢都花在購買海洛因、安非他命等毒品，全案依竊盜罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警方指出，上月27日中興路某民宅發生重大住宅竊案，張姓男子當天清晨5時許出門上班，傍晚下班返家後卻發現主臥室內藏有500萬元現金保險箱竟然不翼而飛，立即報警處理。

蘆竹警方成立專案小組調查，調閱沿線監視器分析，發現2名竊嫌租用租賃車犯案，當天竊取張男住家所有保險箱後，載往他處破壞保險箱後取出內藏500萬元現金，隨即朋分丟棄保險箱。

▲警方循線在宜蘭縣某汽車旅館查獲剩餘贓款152萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組循線追查發現，2嫌於跨年夜曾投宿宜蘭縣礁溪鄉某汽車旅館，員警於元旦凌晨拂曉出出擊查緝，由分局分長陳清華指揮，在當天中午順利逮捕42歲吳姓男子、43歲郭姓男子等2嫌到案，當場查扣贓款152萬餘元、一級毒品海洛英、二級毒品安非他命等證物，2嫌聲稱，竊得贓款縮用於購買毒品等花費，短短4天已花掉348萬元。

蘆竹分局呼籲，年關將屆，民眾提領鉅款或是農曆春節後存款，鉅額財物應特別注意安全，外出前多檢查，確保門窗上鎖，別讓宵小趁虛而入，才能安心過好年。