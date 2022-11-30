女會計偷298萬！保險箱上驗不到指紋「反成定罪鐵證」　下場曝光

▲摩鐵女會計偷走保險箱的298萬元，還將指紋擦拭去除，反遭懷疑。（圖／翻攝自pexels）

記者陳宏瑞、翁子皓／高雄報導

高雄蔡姓女子在高雄某知名汽車旅館當會計，她在2018年7月30日告訴公司，會計辦公室內的保險櫃遭人打開，並竊走298萬現金，檢警調查後認為是蔡監守自盜。一審時，法官調查發現，蔡女經常需要打開保險櫃，但保險櫃上卻完全沒有她的指紋，認定蔡女犯行明確，依業務侵占罪判她有期徒刑3年，還需賠償贓款，二審法官駁回上訴維持原判，全案確定。

判決書指出，高雄蔡姓女子自2017年2月就在某知名汽車旅館當會計，負責處理公司旗下4家旅館每月的收入，然而，她在2018年7月30日向蔡姓副理報告，表示會計辦公室內的保險櫃遭不明人士打開，裡面的現金遭歹徒竊走。

警方調查，發現辦公室門鎖及保險櫃鎖均無外力破壞痕跡，調閱現場監視器亦查無可疑人士侵入的跡象，更奇怪的是，警方採證時，發現保險櫃上完全採不到指紋，只有在保險櫃內側採得蔡姓副理的指紋。

一審法官認為，蔡女需要頻繁使用保險櫃，但警方到場採證，竟然在保險櫃內外都沒有採到她的指紋，此外，有證人指出曾在案發前2天看到蔡女雙手戴上塑膠手套，因此認定蔡女監守自盜，犯案後刻意擦掉指紋，顯然是欲蓋彌彰，因此依業務侵占罪，判處蔡女有期徒刑3年，還要繳回298萬贓款。二審法官維持原判，全案確定。