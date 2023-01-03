三重嬤騎電動三輪車外出　剛啟動電池就爆炸起火！3人燒傷送醫

▲三重阿嬤的電動三輪車電池爆炸起火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名行動不便的阿嬤要騎乘電動三輪車時，突然電池爆炸起火，造成她下肢20%燒燙傷，2名家人發現立即用滅火器滅火，也遭到波及，警消到場時，火勢已撲滅，救護人員隨即將燒燙傷的3人送往台北馬偕醫院救治，消防人員懷疑是使用未認證鋰電池或是電池使用年限過期，造成充電時高溫產生爆炸，呼籲要購買有認證電池。

據了解，3日上午11時許，三重區大同北路一處公寓民宅前，一名行動不便的阿嬤準備騎電動三輪車外出，沒想到剛啟動，座位下的鋰電池突然發生爆炸，隨即起火燃燒，2名家人聽到爆炸聲跟阿嬤呼救聲，立即從家內拿出滅火器滅火，阿嬤下肢受到20%的燒燙傷，2家人也受到波及，受到輕微燒燙傷。

▼警消到場已撲滅，3人傷燙傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消趕抵時，電動三輪車已經被撲滅，救護人員將3人送往台北馬偕醫院救治，幸好沒有剩命危險。消防人員懷疑電動三輪車使用未經認證鋰電池，2022年12月間，三重區也有一處套房，因放置長期未使用的鋰電池，突然起火燃燒，所幸及時撲滅沒有延燒，消防局呼籲，勿購買未經認證的電動機車及注意電瓶保養及使用年限。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝表示，電動類機車、腳踏車電池勿購買未經CNS檢驗合格產品，可能在充電中因過充現象而電池升溫，導致當下或日後可能發生自燃或爆炸，請市民購買電動機、腳踏車前，勿選擇來路不明且無認證之廠商產品，另電動車充電處旁應避免堆積可燃物於發生火災時造成延燒情形及注意電池年限及老舊狀況，以保障安全。