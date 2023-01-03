「民眾對通膨感悲觀！」　江啟臣：消費刺激政策是政府首當解決議題

▲立委江啟臣主持啟思民本基金會「1月分民本調查－民本信心指數記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

啟思民本基金會今（3）日公布「民本信心指數」，民調結果發現，民眾對於「通貨膨脹」問題最為悲觀，「萬物齊漲，只有薪水不漲」這個感受強烈刻劃在人民心中。立委江啟臣認為，適當的經濟與消費刺激政策，是當前民進黨政府必須認真思索和解決的問題。



江啟臣表示，過去常聽到以失業率加上通膨率計算的痛苦指數，但影響人民生活的還有經濟發展與收入問題，從這次調查發現，民眾對於「通貨膨脹」問題最為悲觀，「萬物齊漲，只有薪水不漲」這個感受強烈刻劃在人民心中，根據政府的統計數據也發現，今年1到10月，雖然經常性薪資名目成長了2.90%，已經是六年來的最大漲幅，但是通貨膨脹高達3.04%，完全吃掉薪資的增長，造成人民的實質經常性薪資為負0.13%，是近六年同期首次負成長。

江啟臣強調，對於經濟發展以及整體收入的評估，也因為國際與臺灣整體景氣急速下修，以及股市震盪、全球性的通膨問題而傾向負面的態度，值得政府注意的是，如果民眾對於未來的整體收入看法保守，連帶也會影響消費意願，轉為保守的消費態度，適當的經濟與消費刺激政策，恐怕是當前民進黨政府必須認真思索和解決的問題。

台經院研究員邱達生表示，政府去年12月20日公布外銷訂單，相較11月公布外銷訂單年減23.5%，有很大的震撼。過去這三年疫情讓遠距商機崛起，因此台灣的經濟動能是依靠電子零組件和資通訊，維持住台灣GDP的成長率，但現在面臨的是終端需求減弱，未來半年必須要更加謹慎，另外在俄烏戰爭持續，處在通膨未解的階段，民眾實質所得減少的情形下，上半年經濟成長引擎需要內需消費來彌補出口動能萎縮，所以拉抬內需不能只靠呼籲，政府要給民眾消費動機，還要讓民眾有消費意願。

針對國安危機，淡江大學榮譽教授趙春山認為，台灣是有國安危機，但國安危機不在於兵役延長、武器採購、國防戰略等問題，台灣的國安危機是「三信」危機，一是信仰危機，信仰危機就是認同問題，從民調可以看出，民眾對國安信心是基於藍綠不同，信仰危機涉及到國家認同、民族認同、文化認同，像是蔡總統元旦談話不談中華民國只談台灣，讓中華民國、台灣、中華民國台灣、中華民國在台灣這些符號、概念在民眾心中混淆，這就會造成不知為何而戰，武器是作戰能力問題，但我們面臨的危機是作戰意志問題。

二是信任危機，趙春山指出，從民調看出藍綠互不信任，國人之間沒有相互信任，又如何能團結對外。第三是信心危機，因為信仰、信任會影響信心，因此民眾對政府能否維護國家安全是沒有信心的，未來我們要盡快解決的不是武器和兵役問題，應該是信仰、信任和信心三危機。

