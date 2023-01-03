元旦連假檢討！交通量少2%「車禍卻暴增33%」　高公局曝關鍵原因

▲國道連假車禍多。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假昨(1/2)結束，根據高公局分析，國道交通量減少2%，國道塞車情況也較減少，研判受接近春節以及濕冷天候影響，不過也因為下雨，讓國道肇事件數暴增33%。

高公局表示，元旦連假期間平均每日國道全線雙向交通量為107.3百萬車公里，較111年同期略減2%，研判係受北部、東北部濕冷天候影響，且已接近春節10天連假所致；此外，每日壅塞比例(每半小時行駛速率低於40公里之路段與時段占全日路段時段比例)介於0.8 ~0.9 %，平均為0.83%，較111年同期之平均0.97 %減少0.14%，國道壅塞狀況較去年同期略減，整體疏導措施發揮一定成效。

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國5交通部分，高公局表示，因受宜蘭降雨影響，往宜蘭旅次減少，致國5平均交通量僅為2.8mvk，相較111年同期減少7%，惟仍為平日之1.1倍；另通過雪山隧道交通量每日平均為6.6萬輛次，與111年同期之7.0萬輛次減少6%。其中第1日(南向尖峰日)壅塞比例為5%，與111年同期相近；北向尖峰日(第2、3日)平均壅塞比例為14%，與111年同期之21%相比，減少7%。

不過雖交通量減少，但國道車禍卻暴增，高公局表示，元旦連假首日因受北部及東部地區天雨影響，致國道肇事件數高達171件，較111年元旦連假同期(129件)增加33%，影響國道行車甚鉅，但事故多在20分鐘內即予排除，有效降低事故對整體車流影響。