「郭侯配」熱議！侯友宜悄換臉書照　卡其西裝＋POLO衫：願台灣團結共好

▲侯友宜換臉書照。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

國民黨參選2024總統呼聲最高的新北市長侯友宜，外傳近日已與鴻海創辦人郭台銘私會多次，甚至觸及正、副總統「搭檔」的問題，對此，侯友宜今天並無公開行程暫無回應。不過稍早侯更新他的粉專照片，照片上寫下「團結共好」4字，文內則提到，「2023年，我們一同許下心願，台灣團結共好，創造中華民國和平、安定、繁榮、永續！」

有媒體指出，侯友宜、郭台銘九合一選舉前就曾多次接觸，至少私下見面談了3次，話題更直接切入總統大選。而侯友宜多次被媒體問到此議題時，他都未正面答覆，僅表示，郭是「科技產業重要領導人」，期盼一起讓新北更好。

由於侯友宜今日未公開行程，媒體無法詢問到本人回應。不過稍早侯友宜悄悄換上臉書新封面照片，照片中的侯友宜換上有別於以往的穿著，他身穿淺色卡其西裝，加上白色POLO衫，照片背景則是藍天白雲以及市容景色，照片中還有「團結共好」4字。

文中，侯友宜寫到，「2023年，我們一同許下心願，台灣團結共好，創造中華民國和平、安定、繁榮、永續！新的一年，我們一起加油，以包容及關懷，串起新北有愛、台灣有愛，一起團結共好，才能讓中華民國更好！」