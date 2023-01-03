蔡英文拍板「發現金」　何時領得到？推估時程一次看

▲總統蔡英文今天透過臉書說明將「發現金」。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文3日表示，去年稅收中1800億元將保留一定額度，用「發現金」作為全民共享的方案，所需法源根據和預算編列仍需經立法院同意。依照過去紓困追加預算案時程推估，從行政院會提出法源依據的草案，到立法院三讀預算案，最快需要歷時1個多月，由於立法院本會期已無委員會，得待2月下旬開議後再審議，民眾恐怕還得再等等。

蔡英文今天表示，全民共享方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院的同意，行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

熟知立法院議事規則的人士指出，立法院本會期將於1月13日休會，下周議程已在今天中午的程序委員會排定，若本周四（1月5日）行政院會通過相關草案，仍可於1月9日立法院會以變更議程的方式排入報告事項，再交付委員會審查，或逕付二讀，不過，由於延會期間不召開委員會，未來的預算案仍均須待下會期處理。意即民眾不可能在農曆春節前拿到「現金」紅包。

回顧蔡政府任內發放三倍券及五倍券的立法、預算審議時程，其法源依據均為《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，該法自2020年2月25日制定後，分別於同年4月21日修正，加碼特別預算新台幣1500億元，以及2021年5月31日第二次修正，將特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長施行期限至去年6月30日。

以首度修法時程為例，行政院臨時院會於2020年4月2日通過《紓困條例》修正草案，送交立法院審議，同月21日三讀修正，行政院會23日通過追加預算案，行政院長蘇貞昌隔日即前往立法院報告並答覆質詢，後經委員會審查、朝野協商等程序，立法院會5月8日三讀該預算案，總計歷時約1個多月。

依照往年慣例，立法院上半年的開議日落在2月下旬，具體日程得經朝野協商，開議後還需進行施政總質詢、分配委員會及選舉召委等程序，才會在委員會審查預算案，民眾想要拿到「現金」紅包，恐怕還得再等等。