南鯤鯓進香返家遇劫！台南恐怖車禍相驗　3男女死因曝光

記者林悅／台南報導

台南北門台17線南下靠近新圍抽水站附近，1日下午發生一輛轎車高速衝撞橋墩，造成3死2傷慘劇，警方調查5人是嘉義布袋人，一同開車前往南鯤鯓進香，在返家途中肇事，台南地檢署檢察官2日下午會同法醫完成相驗，戴男、阮女均因顱內出血致死，郭男因頭頸胸四肢撞挫傷併多處骨折，導致多發性損傷死亡。

學甲分局調查，該車駕駛人陳男（21歲，受傷住院，係現役軍人)、戴男（20歲，傷重不治）、郭男（18歲，傷重不治）、阮女（16歲，傷重不治）、蔡男（23歲，受傷住院）。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，台南北門重大死亡車禍，經檢察官會同法醫完成相驗，戴男、阮女均因顱內出血造成死亡，郭男因頭頸胸四肢撞挫傷併多處骨折，導致多發性損傷死亡。

據了解，台南市北門區台灣王爺總廟之稱的台南市南鯤鯓代天府，為弘揚中華文化，2023年元旦舉辦迎新年、寫春聯、贈春聯活動，邀請王美淇等12位書法老師現場揮毫，活動現場也有沈秀蓁古箏、石丞玉琵琶、盧彥賓長笛洞簫等中國樂器演奏陪伴民眾過新年，吸引眾多遊客、進香團前往迬進香祈福。

陳男等5人同是嘉義布袋人，1日上午駕車前往進香參拜祈福，並參與此一盛會，未料回程中發生重大車禍，造成駕駛陳男受困車內，其他4人被強大撞擊力拋飛出車外，造成3死2慘傷劇。

台南市學甲分局據報出動警網到場管制交通，並進行車禍現場勘查與測繪蒐證。警方指出，本車禍係陳男駕駛自小客車，車上搭載乘客郭男、戴男、蔡男、阮女等人，沿台17線（南向北方向）行駛，行至事故路口，先自撞護欄後，左偏又撞擊中央分向島，全車翻覆在台17線南下車道上。肇事主因初步調查駕駛陳男自撞肇事，駕駛人陳男是否涉嫌酒駕肇事，尚待檢警進一步釐清。