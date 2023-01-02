槍手「開裝甲車」直闖墨西哥監獄猛轟！至少14死　24囚逃脫中

▲切雷索州立監獄遇襲，槍手闖入開火，最終釀成死傷及囚犯脫逃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥邊境城市華雷斯城（Juarez）的切雷索州立監獄（The Cereso state prison）1日遇襲，釀成至少14死、24名囚犯逃脫。檢方表示，槍手早上7時左右乘坐裝甲車抵達監獄，並且猛烈開火，最終釀成死傷。

《路透社》等外媒報導，奇瓦瓦州（Chihuahua）檢方1日下午說明，死者包括10名維安人員及4名囚犯，另有13人受傷，不過軍方、國民警衛隊及當地警察已經控制情勢。目前尚不清楚究竟是誰發動攻擊。

▲墨西哥軍方抵達切雷索州立監獄。（圖／路透）



切雷索州立監獄被視為南美洲最危險的地方之一，監獄暴亂致死司空見慣。2022年8月，2個敵對販毒集團成員在獄中鬥毆引發暴動及槍戰，數百軍警前往鎮壓，最終仍導致11人死亡，且大多都是平民。

華雷斯城位於墨西哥北部邊境，與美國德州的艾爾帕索（El Paso）隔著格蘭河（Rio Grande）相望，但當地長年遭到販毒集團把持，不僅成為走私前線，謀殺率也居高不下。

1日監獄遇襲的幾分鐘前，附近才爆發襲警事件，目前4人被捕、一輛卡車被扣押。當日稍晚，該城另一處又發生「武裝侵略」案件，導致2名駕駛死亡。不過檢方1日並未說明3起案件是否相關。