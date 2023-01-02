　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍手「開裝甲車」直闖墨西哥監獄猛轟！至少14死　24囚逃脫中

▲▼墨西哥華雷斯城（Juarez）切雷索州立監獄（The Cereso state prison）遇襲，槍手闖入開火，最終釀成死傷及囚犯脫逃。（圖／路透）

▲切雷索州立監獄遇襲，槍手闖入開火，最終釀成死傷及囚犯脫逃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥邊境城市華雷斯城（Juarez）的切雷索州立監獄（The Cereso state prison）1日遇襲，釀成至少14死、24名囚犯逃脫。檢方表示，槍手早上7時左右乘坐裝甲車抵達監獄，並且猛烈開火，最終釀成死傷。

《路透社》等外媒報導，奇瓦瓦州（Chihuahua）檢方1日下午說明，死者包括10名維安人員及4名囚犯，另有13人受傷，不過軍方、國民警衛隊及當地警察已經控制情勢。目前尚不清楚究竟是誰發動攻擊。

▲▼墨西哥華雷斯城（Juarez）切雷索州立監獄（The Cereso state prison）遇襲，槍手闖入開火，最終釀成死傷及囚犯脫逃。（圖／路透）

▲墨西哥軍方抵達切雷索州立監獄。（圖／路透）

切雷索州立監獄被視為南美洲最危險的地方之一，監獄暴亂致死司空見慣。2022年8月，2個敵對販毒集團成員在獄中鬥毆引發暴動及槍戰，數百軍警前往鎮壓，最終仍導致11人死亡，且大多都是平民。

華雷斯城位於墨西哥北部邊境，與美國德州的艾爾帕索（El Paso）隔著格蘭河（Rio Grande）相望，但當地長年遭到販毒集團把持，不僅成為走私前線，謀殺率也居高不下。

1日監獄遇襲的幾分鐘前，附近才爆發襲警事件，目前4人被捕、一輛卡車被扣押。當日稍晚，該城另一處又發生「武裝侵略」案件，導致2名駕駛死亡。不過檢方1日並未說明3起案件是否相關。

 
ET快訊
快訊／結婚7周年　《葉問》男星突宣布離婚
董事長搬行李畫面曝！　長榮航勤急調80人支援
竹科遊日潮！知情人爆必跑「極樂行程」：10團有9團會去玩
2023想減肥！　「5個壞習慣」害你瘦不下來
半夜飆車衝少女家口交！　媽開門一看嚇傻
快訊／國台辦新主任上任　首次對台談話曝
黃子佼突公開道歉！　動怒「嚇到許多人」
幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　領取雛型搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日《羅馬浴場》取景地失火！「60年溫泉旅館」狂燒10小時幾乎全毀

比賽失誤丟分！2少女球員遭教練「當眾甩耳光」　畫面曝光引眾怒

孕妻餓了！丈夫帶她吃宵夜鎖門外出「小姊弟困火海」活活燒成焦屍

800乘客受困7天！郵輪驚現「海洋附生物」遭拒靠岸　漂流澳洲外海

日本愛子公主首出席「新年參賀」！　10萬人搶破頭只為見1面

母女跨年前夕遭「斬首」陳屍自家床上！　疑前男友吃醋引殺機

槍手「開裝甲車」直闖墨西哥監獄猛轟！至少14死　24囚逃脫中

美國跨年夜槍擊1死9傷　群眾驚逃尖叫畫面曝光

美世紀冰風暴62死　他們竟是「鏟雪鏟到丟命」！這些族群要小心

急診病人睡地板！英國「3病毒夾擊」醫療崩潰　1周500人延誤治療亡

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

日《羅馬浴場》取景地失火！「60年溫泉旅館」狂燒10小時幾乎全毀

比賽失誤丟分！2少女球員遭教練「當眾甩耳光」　畫面曝光引眾怒

孕妻餓了！丈夫帶她吃宵夜鎖門外出「小姊弟困火海」活活燒成焦屍

800乘客受困7天！郵輪驚現「海洋附生物」遭拒靠岸　漂流澳洲外海

日本愛子公主首出席「新年參賀」！　10萬人搶破頭只為見1面

母女跨年前夕遭「斬首」陳屍自家床上！　疑前男友吃醋引殺機

槍手「開裝甲車」直闖墨西哥監獄猛轟！至少14死　24囚逃脫中

美國跨年夜槍擊1死9傷　群眾驚逃尖叫畫面曝光

美世紀冰風暴62死　他們竟是「鏟雪鏟到丟命」！這些族群要小心

急診病人睡地板！英國「3病毒夾擊」醫療崩潰　1周500人延誤治療亡

放閃Joeman甜讚7點！正妹實況主坦承「已交往2年多」　外貌自卑靠男友走出

陳俊秀生涯首次參加重訓營　全力備戰新球季不打經典賽

北京、廣州度過染疫高峰期　陸衛健委：病毒總有「傳不動的時候」

永福星星兒家族　向鹿耳門媽祖許願疫情退散、一起節能減碳！

日《羅馬浴場》取景地失火！「60年溫泉旅館」狂燒10小時幾乎全毀

秦剛任外長「首次與布林肯通話」　稱駐美期間兩人曾多次會談

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！　老婆曾爆拍三級片幫還債

張育成列管是否徵召　經典賽教練團會議後有答案

最美里長陳紫渝出年曆！粉絲冒雨搶排甜蜜互動　藝人恬娃也到場

比賽失誤丟分！2少女球員遭教練「當眾甩耳光」　畫面曝光引眾怒

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

國際熱門新聞

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

旅行被嫌「太晚起床」　人妻勒死老公

越南10歲童困35公尺深水泥管　寬僅25公分

女兒遭性侵勒死　媽出庭斃了戀童魔

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

美國兆彩22槓　頭獎累積破240億

中國大型無人機飛越宮古海峽　日戰機急升空

日本實施陸客「入境普篩」！首日就爆90例陽性

76歲嬤戀上19歲鮮肉！摸肚公開寶寶性別

槍手開裝甲車闖監獄猛轟　24囚逃脫

布林肯與中國新任外長秦剛通話　討論美中關係

魔王變種「XBB.1.5」襲美！病例破40%

CNN轉播101跨年煙火「字幕變曼谷」

更多熱門

相關新聞

墨西哥機場包裹驚見4顆人類頭骨

墨西哥機場包裹驚見4顆人類頭骨

墨西哥國家衛隊今天發布聲明指出，在中部克雷塔羅洲際機場（Queretaro Intercontinental Airport）的一件包裹內發現4顆人類頭骨，包裹原本將透過快遞寄往美國。

聖誕老人送美國一個台灣量級人口

聖誕老人送美國一個台灣量級人口

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

墨西哥6.0極淺層地震　當地人嚇壞

墨西哥6.0極淺層地震　當地人嚇壞

8月大胎兒遭強行取出　19歲小媽成女屍

8月大胎兒遭強行取出　19歲小媽成女屍

關鍵字：

墨西哥監獄暴動華雷斯城

讀者迴響

熱門新聞

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

樂天桃猿才邀春訓　張明翔突宣布退休

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

熱炒吃到飽398元！訂位下周來吃　店員1句話他臉綠

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面