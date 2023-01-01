明天「200人」續請假衝擊航班　長勤員工曝「恐延燒至春節、228」

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤員工不滿年終僅1個月，遠低長榮集團其他公司，今爆發200名員工集體請假，據員工及知情人士透露，請假行動還沒落幕，明天請假加未補齊人力預估也有5成，推估有200人請假。長榮航勤員工表示，公司若沒有正面回應，請假行動恐擴及寒假、春節甚至228連假，「至少1月份會很慘」。

一名不具名長榮航勤員工接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，對基層員工來說，大前年疫情爆發，雖上半年沒有客運，但下半年開始，長榮航空發展客艙載貨，長榮航勤員工一開始支援榮儲搬貨，大前年暑假開始，都在長榮航空客艙載貨忙碌中度過。

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長勤員工指出，自此後，長榮航客艙載貨開始賺錢，但長榮航勤員工那麼辛苦，一個大夏天，只能用空橋氣源送風，客艙裡面溫度高達50度，還要戴口罩，搬貨搬得要死，年終卻只給一個紅包，大家心裡已經不平衡，「長榮航空能賺錢，航勤員工也付出很多努力，讓長榮航客艙載貨把虧損打平，但卻發紅包是在羞辱人嗎！」

▲長榮航空。（圖／長榮）

該長榮航勤員工說，接著長榮航空光去年度就把2016年以來虧損補回來，航空去年發1.5個月年終獎金，長榮航勤去年只發1萬年終獎金，大家已經很不開心了，也曾發動請假行動，這次長榮航空給3個月，我們卻給1個月，我們搬貨搬得要死不活，協助長榮航空賺錢，但領到的獎金卻不符比例原則。

不僅是年終獎金落差大引發員工不滿，長榮航勤員工說，公司人力不足，也確實都有一直都有招人，但來上班的新人搬到手拉傷，最後都撐不久，甚至還集體辭職不幹，最誇張的是，公司招募派遣人員，1小時300元、1天2400元，還可以日領，10天就2.4萬元薪水，還有一個晚班派遣可實領3.5萬到3.7萬元，還不用加班，比正職還多，只要丟丟行李就好，但正職的卻累跟狗一樣，薪水比派遣還要低，員工操得要死不活的，公司卻寧願把錢給派遣也不願意給正職，導致大家的不滿惡性循環。

長榮航勤員工指出，員工請假還會被標記，大家身體受不了請假，還被刁難做記號，事後排美國線大航班一個人打，大家為了這份工作和公司打拼，但希望薪水得到合理回報，年底也給可以給獎金過好年，但這3年來，第一年給紅包袋，第二年給1萬，抗爭下才加1萬，是給狗嗎，今年雖然給1個月獎金好一點點，但前提是，這跟一整年所付出的根本不符正比。

▲長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

另名知情人士則表示，長榮航勤員工明天仍持續有請假行動，請假加尚未補齊人力預估也有5成，推估有200人請假。

長勤員工則表示，請假行動不要說短期今天或明天，甚至可能到寒假或過年，1月份會很慘，甚至後面228連假會不會請假，就看公司給甚麼回應了。

長榮航空企業工會顧問周聖凱則表示，長勤員工依法休假已不是第一次，近一年人力不足比之前嚴重，因此跨年夜才會大爆發集體請假，長榮航勤本來就人力吃緊，基本訴求希望年終獎金可以提高，以歷年來說，跟長榮母公司差異很大，長榮航空年終獎金3個月，航勤只有1個月。

周聖凱指出，星宇虧100億元也發1個月年終，長榮航空賺60至70億元，長榮航空、航太都有3個月，長榮航勤卻只有1個月，除今天外，明天也持續有人在丟假單臨時請假，希望公司多發獎勵金，若沒有，恐怕請假事件將一再發生，下個旺季可能是春節會再有一波大請假行動。

▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／記者李姿慧翻攝）