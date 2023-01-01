台南「三線一」督察涉恐嚇案遭開槍　市警局：調非主管職並嚴辦

▲台南市警察局秘書室主任涉恐嚇取財，遭同仁連開8槍逮捕。（圖／翻攝自google maps）

記者劉人豪／台南報導

台南市警察局秘書室莊姓主任，昨(31日)休假前間在新竹縣恐嚇取財，警方獲報後拒捕反抗，警方隨後連開8槍將人逮捕，台南市警局表示，目前已經將該名主任調非主管職並進行調查。

據了解，莊姓主任休假期間在新竹縣橫山轄區遭通報恐嚇取財，台南市警方獲報後前往偵辦，過程中主任極力反抗，警方連開8槍後將他帶回釐清案件。

台南市警局指出，已指派率查案人員前往新竹縣警局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣警察局進行調查偵辦，期以毋枉毋縱並已將莊員改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任。

台南市警局3點聲明如下：

一、本局已指派督察長率查案人員前往新竹縣警局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣警察局進行調查偵辦，期以勿枉勿縱。

二、報導所稱督察應為本局秘書室主任莊○能，本局已決定將莊員改調非主管職務專員以靜候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任。

三、警察局表示絕不庇縱護短，對於警察風紀絕對採取高道德標準零容忍任何瑕疵，有涉及違紀不法立即斷然處置嚴予究責。