爆乳田慎節剛發完雞排「加碼送1000杯飲料」！時間、地點曝光





▲顏議員當選至今話題不斷。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

記者施怡妏／綜合報導

實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選，以新人之姿當選嘉義市議員，重要推手「小商人」兌現承諾，找來前AV女優瀧澤蘿拉（水咲蘿拉）發放雞排謝票，當時造成轟動，粉絲擠爆雞排店，如今小商人無預警宣布，加碼發1000杯飲料，時間就是今（1日）下午1時，「拎北很爽慶祝一下」。

小商人昨（31）日在臉書發文，先祝大家新年快樂，這幾天剛好都在出差，當「空中飛人」，沒有時間和大家聊聊天，「今年我支持的人都有上，加上有鑒於每次各位都很捧場，因此我決定加碼發1000杯飲料，拎北很爽慶祝一下」。

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貼文寫道，活動時間就在今日下午1時開始，發放地點有2個地方，分別是「19.5Tea興業店」以及「19.5Tea旗艦店」，分別限量500杯，精選Top8飲品任選，一人限領一杯，「小弟在此祝各位新年快樂，早生貴子，麻煩各位一定要把飲料領完，感謝大家」。

貼文一出，不少網友大喊「嘉義人真幸福」，「喝起來」、「凱文哥就是狂」、「新年快樂，純推！嘉義鄉親就是讚啦」、「突然羨慕住在嘉義的人」、「正港的嘉義人！讚」、「凱文哥就是帥」、「唯一支持我小商人凱文哥！新年快樂」、「支持在地經濟，帥喔」、「新年快樂」。