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大陸 大陸焦點 特派現場

接替楊潔篪　王毅任「中央外辦主任」成外交一把手

▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲王毅接替楊潔篪，任中央外辦主任。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中共黨媒《求是》2023年第一期發表中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅文章《矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程》，該職銜顯示王毅目前已接替楊潔篪的職務，擔任中央外事工作委員會辦公室主任。另外，暫時未知楊潔篪的職務安排，而王毅原本的大陸外長職務已由大陸駐美大使秦剛接任。

現年69歲的王毅在中共二十大中一如預期「破格入局」，當時已預測他很有可能接替楊潔篪的中央外辦主任主任位置，成為外交政策執行面的第一號人物。

根據資料，王毅過去40年長期在大陸外事系統工作，曾擔任外交部亞洲司司長、駐日本大使，以及中央台辦主任，國台辦主任。他從2013年3月起擔任外長超過9年，也是第十七、十八、十九屆中央委員。

王毅在《求是》雜誌撰文《矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程》表示，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。外交戰線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係。推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則併校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

文章稱，堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化同周邊國家友好互信和利益融合。秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強同發展中國家團結合作，維護和拓展發展中國家正當權益。不斷推動建設開放型世界經濟。堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，助力世界經濟復甦發展。高質量共建「一帶一路」，讓這條造福世界的「發展帶」更加繁榮，惠及人類的「幸福路」更加寬廣。在疫情防控取得重大成果基礎上，為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育全球發展的新動能。

談到台灣問題，文章強調，不畏強權霸凌，為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可逾越的紅線，「針對美國眾議長不顧中方嚴正警告執意竄台，我們堅決鬥爭、堅決反制，顯示了捍衛國家主權安全的堅定意志。170多個國家和國際組織表達了對一個中國原則的有力支持。100多個國家的政府、政黨、高官和多個國際組織公開表態，支持中方維護國家主權和領土完整。世界上絕大多數國家同中國一起，共同站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，一個中國共識在國際上更加鞏固。」

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