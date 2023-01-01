瘋排高雄一卡通12小時！5000張10分鐘全發完　民眾炸了：傻傻的等

▲民眾苦排卻拿不到一卡通號碼牌。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

迎來2023年第一天，高雄市政府今（1日）在高雄市文化中心舉行元旦升旗典禮，許多市民一起慶祝新年外，市府發放以癸卯兔年及「共融城市，多元並進」2主題為圖的一卡通，限量5000張，不少民眾竟昨晚6點就到場排隊，排了超過12個小時，而今一早開發不到10幾分鐘全發完，但也引來民眾抱怨市府，從天黑等到天亮，早就發完也不告知，讓超多人傻傻繞著中心周圍繼續排。

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▲▼民眾抱怨，市府同仁只在原地告知發完，卻不管外面的隊伍。（圖／記者許展溢攝）



市府規劃早上6點開始發放一卡通號碼牌，兌換時間安排在升旗活動禮成後，為早上8點15分至10點，許多人昨晚參加跨年活動後直接轉移陣地到文化中心排隊，有民眾受訪說，這次特別從桃園到高雄跨年，清晨4點就來排，拿到實在超興奮。更狂的是，市府人員提到，昨天晚上6點到現場佈置時，就有10幾名民眾在現場排隊了，也有告知不要這樣排，會冷對身體不好，可是很多人就是不聽勸，且這是個人自由，也無法多說什麼。

而6點前文化中心四周都被民眾包圍，大家非常守秩序的排隊，都是為了想拿到一卡通，不過，有民眾說，其實約5點50分就開始發號碼牌了，不到6點10分5000張號碼牌竟全部發光光，很驚人。

▲▼民眾特別從桃園到高雄排一卡通。（圖／記者許展溢攝）



由於一大串人龍完全不知道號碼牌早沒了，繼續繞著文化中心排，等到過了6點30分才有熱心民眾跑到隊伍前喊「不用排了，都沒了」，引爆不少人心中怒火，有人不滿直接跑到服務台嗆，「為何早發完都不告知，要打爆1999」，有民眾則超氣的說「市府很沒禮貌，發完也不去跟排隊的人宣導，讓家排了一圈」。有民眾指出，現場人員只在發放處告知發完，不管外面排隊的人，對此情況，在場的民政局同仁僅強調，都有告知。

▲▼職籃高雄鋼鐵人啦啦隊（上圖）、海軍陸戰隊樂儀隊（下圖）。（圖／記者許展溢攝）



另外，市府今年升旗典禮以「共融城市，多元並進」主題，邀請高雄女中樂儀隊、職籃高雄鋼鐵人啦啦隊、海軍陸戰隊樂儀隊和四維國小小朋友到場和市民朋友歡慶，最後在祈福儀式中順利結束。

▲高雄元旦升旗典禮在祈福儀式中結束。（圖／記者許展溢攝）