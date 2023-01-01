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快訊／Joeman證實熱戀中！元旦凌晨曬愛人約會照「甜蜜貼臉閃炸」

▲▼Joeman新年第一天認愛。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

▲Joeman新年第一天認愛。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

網搜小組／董美琪報導

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年凌晨給粉絲甜蜜蜜的「震撼驚喜」，他貼出與女友用餐照，讓所有粉絲留言洗版道恭喜，不少人也認出女主角就是實況主「Niya妮婭」。其他YouTuber阿滴、Aries艾瑞絲也留言恭喜，大家紛紛表示，「原來這就是不能洗泡泡浴的主因啊」。

▲▼Joeman新年第一天認愛Niya妮婭。（圖／翻攝自Facebook／Niya 妮婭）

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▲Joeman、Niya妮婭甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook／Niya 妮婭）

Joeman與Niya妮婭在凌晨同步在臉書、Instagram「認愛」，新年第一天就閃瞎大家，Joeman發文寫道「新年快樂！2023一起努力」，Niya妮婭則發「各位新年快樂～新的一年請繼續多多指教囉」。另外她也在Instagram發限時動態「新的一年繼續一起加油，希望沒有嚇到大家（應該不會吧我猜你們都知道）」。

▼Niya妮婭同步發限時動態。（圖／翻攝自instagram／Niya 妮婭）

▲▼Joeman新年第一天認愛Niya妮婭。（圖／翻攝自instagram／Niya 妮婭）

網友看了紛紛刷一排「恭喜」，並虧說原來泡泡浴那集不能下水是有原因的。另外其實也有網友去年早發文猜測「Joeman跟妮婭是不是有在一起？」從兩人打卡地點常常一樣，出遊照背景一樣猜到2人在一起，「其實也很多跡象阿」、「傳很久了啦，一直沒公開而已」。

新年快樂！2023一起努力

Joeman 發佈於 2022年12月31日 星期六
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