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選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

▲台大癌醫創辦人郭台銘。（圖／記者廖婕妤攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉國民黨大勝，新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘被視為2024總統熱門人選。中廣董事長趙少康31日表示，郭台銘想選2024總統當然沒有問題，只要他為上次退黨認錯，「我們請朱主席再來同舟一次，加回來就是了，也不會有什麼困難」，呼籲郭台銘即刻重回國民黨，下架民進黨，找回獨立自主的台灣登高一呼。

針對民進黨2024總統人選，趙少康表示，大家都說副總統賴清德是接班人，他確實也擁有強大的民間聲望，但從最近台南市所發生的槍擊、爐渣、風電、買票等事件來看，黑金已經長時間掌控台南，賴神的神話也從此破滅。再者，前桃園市長鄭文燦因論文抄襲遭撤學位，前副總統陳建仁成為小英總統僅剩的愛將，若高端的坑躲他不過，就不可能更上一層。

趙少康透露，蔡英文追求歷史定位，積極在美國遊說動員，即便有可能把民進黨或台灣都毀掉，她還是想跟澤連斯基一樣去美國國會演講。他說，「餓死的駱駝比馬大」，民進黨終究是充實而完整的政黨，有一定的基本盤，前台北市長柯文哲相較民進黨還只是小打小鬧，柯文哲會參選總統，是為了讓民眾黨在立委選舉上有較好的收穫，但不容易影響總統大局。

針對郭台銘是否參選總統一事，趙少康直言，郭台銘想選2024總統當然沒有問題，即便上次退黨，但只要他認錯，「我們請朱主席再來同舟一次，加回來就是了，也不會有什麼困難。」

趙少康說，郭台銘的能力、魅力、風格獨特，在這個多變混亂的時代極其必要，再加上他闖蕩國際及兩岸多年，與中國大陸、美國高層交往經驗豐富，更容易為台灣指出一個可行的方向。所以，他認為，郭應該發揮快速、敏銳、決斷的個人特色，即刻重回國民黨，下架民進黨，找回獨立自主的台灣登高一呼。

「其實藍軍並不缺人才，麻煩的是各自為政，從來不會打團体戰。」趙少康建議，朱立倫除了正選副選、先發救援以外，也應該思考內閣歸屬及如何拿回立法院，才能完成完全執政的效率和目標，其中最重要的就是遙指立法院長的不分區第一名。

不過，趙少康也坦言，國民黨多年來口口聲聲喊團結，但單打獨鬥的拳擊賽只有想盡辦法繼續擊倒對方，根本沒法團結。因此，他呼籲國民黨，要把選戰想成分工合作的球賽，個人有個人的位置，才會發揮團體的戰鬥力。

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趙少康侯友宜國民黨郭台銘2024總統大選

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