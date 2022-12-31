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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選影片出爐！吳怡農拋3問政主軸　「台灣必須坦誠面對不足」

記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數8日，民進黨候選人吳怡農31日公布競選影片，影片中，吳怡農表示，3年前敗選後花了很多時間檢討，所以透過推動後盾計畫，藉由民間的力量提升台灣安全，未來在國會也會以強化國家安全、提升競爭力、與世界接軌作為問政主軸，「如果你支持我的理念和政見，1月8日大家一起出來投票。」

吳怡農表示，自己大學畢業後在投資銀行工作10年，2013年決定回家，要為台灣做一點事，台灣發生洪仲丘事件後，就把關心公共事務的焦點轉移到國防、國安議題上。

吳怡農回憶，3年前，自己向民進黨中央表示希望參加中山、北松山的立委選舉，因為只有進到立法院，直接制定、修改法律，才能在最短時間內做到改變。

吳怡農坦言，3年前敗選後花了很多時間檢討跟思考，絕大多數民眾對於台灣安全非常關心，但不知道如何參與討論、貢獻自己的力量，所以透過壯闊台灣組織推動後盾計畫，在全國各地開辦課程，提供創傷急救、搜救滅火、通訊以及災害管理的專業訓練，讓每一個人成為彼此後盾，透過民間的準備一起提升台灣安全。

吳怡農直言，光談國家安全是不夠的，台灣整體競爭力提升才是立足國際基礎，資金和人才都會往競爭力強的地方流動，台灣必須坦誠面對自己的不足，更應該提出具體的解決方案。

吳怡農表示，幾個禮拜前接受民進黨徵召，自己在參選聲明清楚告訴大家，未來會以強化國家安全、提升競爭力、與世界接軌作為問政主軸，「這也是我過去十年不斷思考的問題，大家可以透過這些角度評價我，有沒有資格擔任擔任立法委員。」

過去曾在香港高盛工作十年，吳怡農表示，自己對香港有很深的感情，近期看著香港的新聞，眾志成城四個字特別讓他激動，「面對不公義時，我們常會感到憤怒、悲傷、無奈，但我們從不孤單，因為大家都知道什麼是對的，希望公平正義能夠被實現，如果你支持我的理念和政見、覺得台灣選舉文化可以更好、應該給我一個更公正的評價，1月8日大家一起出來投票。」

▼吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農政見發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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