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李鍾碩「早已暗示」熱戀IU！粉絲挖出1段話爆衝擊：實在太甜了

▲▼IU 李鍾碩。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、jongsuk0206）

▲IU、李鍾碩。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、jongsuk0206）

記者曾筠淇／綜合報導

李鍾碩（李鐘奭）今被韓媒《Dispatch》爆出與IU（李知恩）熱戀中，由於兩人十年前曾傳出不合，如今成為情侶就讓不少人超震驚。消息曝光後，網路上出現爆量討論，其中不少網友都直呼，原來李鍾碩早就預告了，「實在是太甜了！」

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根據《Dispatch》報導，李鍾碩和IU在名古屋度過3天2夜的聖誕約會，雙方友人還透露，「李鍾碩親自訂飯店，還申請了接駁車。」而兩人在機場現身時，背著一樣的包包、戴著一樣的眼鏡。

值得一提的是，南韓一年一度ＭBC演技大賞30日登場，李鍾碩今年以《黑話律師》重回戲劇圈，並拿下「MBC演技大賞」。藉由該場合，他點名一位想要感謝的人，說他退伍後一直很害怕、苦惱，但有個人幫助他正面思考，「謝謝你總是那麼帥氣，我想跟他說『我喜歡你很久，很尊敬你』，看著那位朋友，讓我知道這段時間『要努力的活』、『要當位好的人』，想了很多也反省了很多，以後我會更努力成為好的演員。」

對此，李鍾碩所屬經紀公司HighZiumStudio回應，「是他個人向對方表達的感謝之意，考量到那個人的關係，所以才沒有直接透露身分和詳細資訊，他說那是向感謝的人傳達的心意。」如今李鍾碩爆出熱戀IU，這段話也就讓不少人激動不已。

▲李鍾碩奪「2022 MBC演技大賞」大賞。（圖／翻攝自YouTube／엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）

▲李鍾碩昨天直喊「我喜歡你很久」。（圖／翻攝自YouTube／엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）

有在關注李鍾碩、IU的網友就將消息轉貼至Dcard上，不少人紛紛直呼，「看來是李鐘碩知道會被爆，昨天就乾脆直接自己講出來了」、「李鍾碩是不是想說反正都要爆了，頒獎典禮先預告」、「感覺鍾碩昨天就在暗示，大概是知道會被爆吧」、「昨天鍾碩感言會那樣講大概也知道要被爆了吧，果然今年主角真的是鐘碩」、「現在回去看頒獎感言，實在是太甜了」、「看來昨天李鍾碩說的『那個人』就是IU，不過怎麼沒忍住等到明天」。

此外，也有不少網友感到訝異，「好意外喔！李鍾碩不是我以為IU會喜歡的類型」、「什麼啦！IU不是我老婆嗎嗚嗚嗚」、「以為他們私下沒有交集，好配、好開心」、「我驚呆了！我驚呆了！雙重失戀的感覺就是這樣嗎」、「超級衝擊，想都沒想過的組合，但如果是真的話，會好好祝福」。

兩人被拍到同遊日本，HighZiumStudio稍早針對戀情表示「確認中」，即未否認也未承認。過了大約1小時多，李鍾碩則霸氣發聲明認了戀情，「最近從朋友關係發展成戀人，真摯交往中。」

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