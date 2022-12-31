40多歲女家中昏迷「送醫無呼吸心跳」　司法相驗才知染疫

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增38例新冠死亡個案，其中最年輕為一名40多歲女性，12/20在家中昏迷送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，經司法相驗採檢新冠PCR陽性並開立死亡證明，主要死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增25,674例本土個案，81例境外移入，確診個案中新增38例死亡。本土病例比上周同日增加43%，疫情持續呈現上升趨勢。

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▲指揮中心公布12/31確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

死亡個案分別為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。

死亡個案當中最年輕為40多歲女性，指揮中心發言人莊人祥說明，個案本身未接種新冠疫苗，具多重慢性病史，今年曾多次因血糖控制不良而住院治療，12/20在家中昏迷送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，經司法相驗採檢新冠PCR陽性並開立死亡證明，主要死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）