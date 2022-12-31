預估5萬人！台東跨年晚會交通全攻略 　縣府籲：徒步或大眾運輸

▲台東跨年晚會活動現場配置及交通動線圖。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

「2023台東跨年晚會一起東漂吧」，台東縣政府今年邀請文青男神青峰、嘻哈大神Mc HotDog熱狗、三金歌王盧廣仲、潮流母子周湯豪&比莉等重量級歌星，在台東市海濱公園開唱。預估將有逾5萬人湧入晚會現場，為利交通疏運，縣府於會場周圍安排臨時停車場，同時呼籲大家多利用大眾交通運輸工具或徒步到會場，用最環保愛台東方式，一起嗨翻跨年夜。

全台最強跨年晚會於12月31日登場，交通疏運是一大挑戰，台東縣府整合各方資源完成交通疏運管制整備工作，包含大眾交通資訊、方向指引及交通告示牌、警力人員配置等工作。停車方面規劃會場周邊3個停車區，計汽車530格、機車1000格、大客車32格，並推出智能停車位引導系統，開車前往的民眾可提前至網站查詢會場停車場使用情形，依工作人員指示停放，民眾也可從市區步行至會場，避免散場時受車流阻塞。



文化處指出，12／31上午8點起進行會場安全性清場，請民眾勿提早於會場放置私人物品、佔位等行為。園區周圍臨海路、四維路及馬亨亨大道將於31日14:00–1日02:00實施交通管制。12／31下午3點開放民眾進場，分別為太皇殿前排隊進場點1及四維路底TAITUNG字樣排隊進場點2，請民眾依序排隊，勿奔跑推擠，避免意外發生，並遵從帶隊人員步入會場。

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停車部分，第一停車場（汽、機車）：機車由臨海路進入，汽車由臨海路1段51巷進入。第二停車場（機車、大客車）：由中華路及臨海路進入。第三停車場（汽車）：於小白屋旁，由臨海路進入。機車停車場：於四維路底。請民眾進入各停車場時，依現場工作人員指示停放。

另外，民眾可由台東火車站、航空站、轉運站（秀泰影城旁）搭乘排班計程車前往，或搭乘市區循環公車至海濱公園下車步入會場。散場時可於四維路底（臨時計程車排班區）搭乘計程車。

民眾務必留意腳步、勿推擠、防踩踏，因現場人潮眾多，建議配戴口罩、注意保暖、攜帶輕便雨衣。活動不得攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁品及「發光氣球」、「波波球」，會場內於15點起禁止腳踏車、電動車、滑板車行駛，以免發生危險，並做好垃圾不落地，保持乾淨整潔。

最新活動消息請上活動粉絲頁：台東跨年晚會、台東藝文平台–跨年晚會專區、台東縣政府文化處官網–跨年晚會專區。

智能停車位引導系統網站：https://tour.taitung.gov.tw/parking/#/list 。