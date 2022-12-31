愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人　鄉民看傻：台灣之光

▲愛莉莎莎的線上課程賣出預計目標的1000多倍。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎日前推出自媒體經營教學課程預購，開賣至今已有近1.8萬人購買課程，超出預計6萬元的目標1000多倍，大賺6300多萬元，讓網友看傻「老實說還蠻厲害的，很懂得怎麼賺錢」。

有網友發現，愛莉莎莎的課程網頁設定目標金額是6萬元，上方標註達標105101%，因此可以用6萬乘以105101%計算，等於課程已賣出6306萬600元，「這個數字是多少普通人一輩子都賺不到的金額，真不愧是我們的台灣IU，愛莉莎莎萬歲！」。

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網友看完紛紛留言，「台灣人很有錢啊」、「國稅局笑嘻嘻」、「很佩服她。能賺到這樣必有過人之處」、「台灣之光」、「哇靠，一個課程比電影票房還好」、「上完課後台灣會多一萬個IU嗎」。

▲用達標率反推，愛莉莎莎的課程已賣出6369萬1200元。。（圖／翻攝知識衛星）



此外，截至截稿時間31日凌晨0時，購買課程的人數為17997 人，達標106152%，等於愛莉莎莎的課程賣出6369萬1200元。

愛莉莎莎日前曾表示，課程賣完要先扣除所有成本，再經過課程平台、經紀公司的兩次分潤，最後才是給她的錢，「最後屬於我的，其實算起來可能不到1/3～1/4，（還要再乖乖繳稅）。」