快訊／連10天升溫！今本土＋27220、另增34死　2歲女童發病3天亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增27,413例COVID-19確定病例，分別為27,220例本土個案及193例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,220例本土病例，為12,132例男性、15,065例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,435例)，臺中市(3,636例)，臺北市(3,101例)，桃園市(3,063例)，高雄市(2,660例)，臺南市(2,223例)，彰化縣(1,298例)，新竹縣(995例)，新竹市(871例)，苗栗縣(701例)，雲林縣(535例)，屏東縣(528例)，基隆市(368例)，南投縣(368例)，嘉義縣(352例)，宜蘭縣(299例)，花蓮縣(237例)，嘉義市(232例)，臺東縣(136例)，金門縣(111例)，澎湖縣(65例)，連江縣(6例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布12/30確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性，19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至12月27日，死亡日期介於7月1日至12月27日。

今日新增1例特殊死亡個案，為2歲女童，未接種COVID-19疫苗，具神經系統疾病等多重慢性病史，長期依賴呼吸器，12/23起出現發燒、嘔吐、意識變差， 12/24至急診，檢查有敗血性休克及新冠PCR陽性，收住加護病房，治療後仍病況惡化，12/25過世，死因為新冠病毒感染合併敗血性休克。

▲▼指揮中心12/30公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增193例境外移入個案中，為87例男性、106例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自日本(5例)、韓國(4例)、中國、香港及越南(各3例)、土耳其1例，另174例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月29日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。