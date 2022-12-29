　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中工廠大火4死！33歲死者留下1歲小孩　媽見焦屍認不出哽咽哭了

記者趙蔡州／綜合報導

台中市豐原區東洲路186巷一間工廠29日晚間7點36分發生嚴重火警，事故目前已造成4死2傷。一名張姓死者的媽媽原本正在等待兒子下班，不料突然接獲噩耗，焦急地從苗栗卓蘭趕到台中確認情況，抵達後因遺體被火焰燒到焦黑，一度難以辨識兒子身份，場面令人不捨。

▲▼台中豐原工廠大火！多人受困「1重傷4無生命跡象」。（圖／記者游瓊華攝）

▲死者媽媽從苗栗卓蘭趕到台中認屍。（圖／記者游瓊華攝）

台中市消防局29日7時36分收到通知，豐原區東洲路一間工廠發生火警，立刻出動26輛消防車、66名消防員前往救援，趕到後確認起火的是工廠倉庫，最近因為剛承租趕工作業，當時有9名工人正在加班施工，沒想到突然不明原因起火，導致整個2樓鐵架烤漆浪板結構的建築物陷入火海。

消防人員指出，倉庫起火後，有5名員工先行逃出，其中1人約50%二至三度燒燙傷，馬上送往中國附醫搶救，消防員進入搜救後，在二樓深處發現另外4名受困者，全部人都倒臥在地且無生命跡象，分別送往中國附醫、慈濟醫院及衛福部豐原醫院急救，但4人均宣告不治，火勢最終於29日晚間8點32分撲滅。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲台中豐原工廠大火造成4人死亡。（圖／民眾提供）

其中一名張姓死者的媽媽表示，她原本正在等待兒子下班，不料突然收到噩耗，焦急地從苗栗卓蘭趕到台中豐原確認情況，抵達後因屍體被火焰燒到焦黑，一度難以辨識兒子身份。

死者媽媽透露，兒子今年才33歲，去年剛結婚，小孩才一歲，美好人生才正要開始，沒想到因一場大火，一家人從此天人永隔，讓她實在無法接受，接受訪問時一度語帶哽咽，場面令人不捨。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
正妹射擊教官「撞臉陳庭妮」！　超美神槍手正面照曝光
台中工廠惡火「增至4死」！單親爸獨留2幼孩　家屬哭癱
「好市多周子瑜」爆乳趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南仁德印刷工廠凌晨傳火警　火舌濃煙猛竄全力搶救

快訊／高端內線交易案　基亞董座張世忠胞妹張姿玲被約談

22歲女慘遭前男友打死棄屍　新化白骨案2嫌收押禁見

台中工廠大火4死！33歲死者留下1歲小孩　媽見焦屍認不出哽咽哭了

高雄製毒工廠1死1傷！他逃死還原槍擊現場…警鎖定逃逸槍手

基隆首位射擊教官「撞臉陳庭妮」！超美神槍手正面照曝光

快訊／台中工廠惡火「增至4死」！單親爸獨留2幼孩　家屬哭癱

快訊／北市行人突衝出「公車迎面猛撞」命危　行車紀錄器畫面曝光

快訊／台中豐原工廠火警「3死1插管」！市長盧秀燕到場

快訊／檢調16路搜索高端　基亞董座張世忠列內線交易嫌疑人

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

驚悚畫面曝！機車左轉休旅車高速追撞　藥劑師「噴飛1層樓高」慘死

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

南韓高速公路隧道大火！　狂燒數百公尺...至少5死37傷

快訊／台南仁德印刷工廠凌晨傳火警　火舌濃煙猛竄全力搶救

快訊／高端內線交易案　基亞董座張世忠胞妹張姿玲被約談

22歲女慘遭前男友打死棄屍　新化白骨案2嫌收押禁見

台中工廠大火4死！33歲死者留下1歲小孩　媽見焦屍認不出哽咽哭了

高雄製毒工廠1死1傷！他逃死還原槍擊現場…警鎖定逃逸槍手

基隆首位射擊教官「撞臉陳庭妮」！超美神槍手正面照曝光

快訊／台中工廠惡火「增至4死」！單親爸獨留2幼孩　家屬哭癱

快訊／北市行人突衝出「公車迎面猛撞」命危　行車紀錄器畫面曝光

快訊／台中豐原工廠火警「3死1插管」！市長盧秀燕到場

快訊／檢調16路搜索高端　基亞董座張世忠列內線交易嫌疑人

五月天「創作導師」逝世3年　阿信曝舊照惹哭粉：一直在我們心上

蕭敬騰舔嘴唇「叫媽咪」影片被譙：令人不適！　官方警告反惹怒陸網友

快訊／台南仁德印刷工廠凌晨傳火警　火舌濃煙猛竄全力搶救

2023新年限定美妝登場！NARS小白餅、刷具組禮盒　BB鑽石眼影斷貨色回歸

快訊／高端內線交易案　基亞董座張世忠胞妹張姿玲被約談

百萬勞工注意！2023年10項新制　基本工資上漲、勞保費率也調升

劉在錫槓龜預言成真　他抱走演藝大賞：在我被罵時，MBC接納了我

紅裙正妹「人民調節室」熱舞！火辣動作全被錄　登上熱搜被罵爆

相關新聞

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸獨留2子女

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸獨留2子女

台中市豐原區東洲路186巷一處工廠今晚7點36分發生嚴重火警，4人當場失去生命跡象，分別送往中國附醫、慈濟醫院以及衛福部豐原醫院。據了解，4人經搶救後均已宣告不治，詳細事故原因還有待警消進一步調查釐清。

即／台中豐原工廠火警2死1插管！

即／台中豐原工廠火警2死1插管！

即／豐原工廠大火！1重傷4無生跡

即／豐原工廠大火！1重傷4無生跡

台中計程車春節加成費率出爐！　照表加收50元

台中計程車春節加成費率出爐！　照表加收50元

公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

關鍵字：

豐原台中工廠4死

讀者迴響

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面