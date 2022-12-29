台中工廠大火4死！33歲死者留下1歲小孩　媽見焦屍認不出哽咽哭了

記者趙蔡州／綜合報導

台中市豐原區東洲路186巷一間工廠29日晚間7點36分發生嚴重火警，事故目前已造成4死2傷。一名張姓死者的媽媽原本正在等待兒子下班，不料突然接獲噩耗，焦急地從苗栗卓蘭趕到台中確認情況，抵達後因遺體被火焰燒到焦黑，一度難以辨識兒子身份，場面令人不捨。

▲死者媽媽從苗栗卓蘭趕到台中認屍。（圖／記者游瓊華攝）

台中市消防局29日7時36分收到通知，豐原區東洲路一間工廠發生火警，立刻出動26輛消防車、66名消防員前往救援，趕到後確認起火的是工廠倉庫，最近因為剛承租趕工作業，當時有9名工人正在加班施工，沒想到突然不明原因起火，導致整個2樓鐵架烤漆浪板結構的建築物陷入火海。

消防人員指出，倉庫起火後，有5名員工先行逃出，其中1人約50%二至三度燒燙傷，馬上送往中國附醫搶救，消防員進入搜救後，在二樓深處發現另外4名受困者，全部人都倒臥在地且無生命跡象，分別送往中國附醫、慈濟醫院及衛福部豐原醫院急救，但4人均宣告不治，火勢最終於29日晚間8點32分撲滅。

▲台中豐原工廠大火造成4人死亡。（圖／民眾提供）

其中一名張姓死者的媽媽表示，她原本正在等待兒子下班，不料突然收到噩耗，焦急地從苗栗卓蘭趕到台中豐原確認情況，抵達後因屍體被火焰燒到焦黑，一度難以辨識兒子身份。

死者媽媽透露，兒子今年才33歲，去年剛結婚，小孩才一歲，美好人生才正要開始，沒想到因一場大火，一家人從此天人永隔，讓她實在無法接受，接受訪問時一度語帶哽咽，場面令人不捨。