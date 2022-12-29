新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠　小六蔡翰菖投打建功　

▲▼ 關西國小蔡翰菖投打建功，率隊奪下隊史首冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹縣關西國小與台中市上楓國小A今天(29日)進行冠軍戰，關西在蔡翰菖後援5局無失分以及猛打賞建功下，以2比0獲勝，抱回諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽隊史首座冠軍。

關西、上楓A形成低比分戰役，關西開賽利用黃亞慶安打先馳得點，不過同樣擔任先發投手的黃亞慶則是投完1局就因手不舒服退場，蔡翰菖接替登板也能穩住戰局，一路投完比賽凍結失分，僅被敲出1支安打。

上楓投手同樣在第2局更換，關西在6局上自上楓第三任投手蘇亞各手中再度發動攻勢，蔡翰菖、徐楷紘都敲出安打，接著兩次保送，關西擠回保險分，最終以2分差贏球。

關西小六蔡翰菖後援有功，投出3次三振、1次觸身球，打擊擔任第五棒也繳出3支3，投打兩端都有貢獻，總教練紀諺廷表示，他投軟式球穩定，打擊則是之前陷入低潮，上一場4強賽被三振兩次還哭了，自我要求高。

蔡翰菖說，因為很少被三振，上一場還被2K，才會哭，得失心重，教練提醒他把棒頭甩出來，冠軍戰才會打得好。因哥哥有打球，蔡翰菖自小三展開棒球路，他坦言一開始有點猶豫，因為想家人，適應了三個星期才比較好。

關西奪下隊史首冠，紀總指出，這次少了兩名主力，原本只預設8強目標，小朋友有沉住氣，感謝新竹縣政府、學校、中信慈善基金會、頂新和德基金會、泳翔食品等企業的支持，以及家長做球隊最佳後盾，才能創造佳績。

至於低年級組則由東園蒼鷹提前5局以7比0擊敗台中市大仁國小，奪得首座金盃。

高年級組

【團體獎】

第一名：竹縣關西

第二名：台中上楓

第三名：台中忠孝A

第四名：北市福林藍

【個人獎】

打擊獎第一名：李阜朋（北市福林藍）

打擊獎第二名：余牧樺（北市福林藍）

打擊獎第三名：葉壘（台中忠孝A）

大會MVP：涂宥靖（竹縣關西）

【最佳九人】

黃亞慶（竹縣關西）

蔡翰菖（竹縣關西）

羅詠騰（竹縣關西）

曾楷翔（台中上楓A）

蘇亞各（台中上楓A）

葉壘（台中忠孝A）

羅宇彥（台中忠孝A）

高浤嵃（北市福林藍）

吳紹宇（北市福林藍）

低年級組

【團體獎】

第一名：東園蒼鷹

第二名：台中大仁

第三名：海德社區

第四名：熊快樂龍隊

【個人獎】

打擊獎第一名：林晉擇（東園蒼鷹）

打擊獎第二名：張品絡（海德社區）

打擊獎第三名：吳尚澄（熊快樂龍隊）

大會MVP：蔡瑀格（東園蒼鷹）

【最佳九人】

林晉擇（東園蒼鷹）

陳世鴻（東園蒼鷹）

張淳博（東園蒼鷹）

徐正群（台中大仁）

李澄璽（台中大仁）

俞霽紘（海德社區）

張品絡（海德社區）

高鼎洋（熊快樂龍隊）

鍾明其（熊快樂龍隊）