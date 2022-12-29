　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠　小六蔡翰菖投打建功　

▲▼ 關西國小蔡翰菖投打建功，率隊奪下隊史首冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 關西國小蔡翰菖投打建功，率隊奪下隊史首冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹縣關西國小與台中市上楓國小A今天(29日)進行冠軍戰，關西在蔡翰菖後援5局無失分以及猛打賞建功下，以2比0獲勝，抱回諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽隊史首座冠軍。

▲▼ 關西國小蔡翰菖投打建功，率隊奪下隊史首冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

關西、上楓A形成低比分戰役，關西開賽利用黃亞慶安打先馳得點，不過同樣擔任先發投手的黃亞慶則是投完1局就因手不舒服退場，蔡翰菖接替登板也能穩住戰局，一路投完比賽凍結失分，僅被敲出1支安打。

上楓投手同樣在第2局更換，關西在6局上自上楓第三任投手蘇亞各手中再度發動攻勢，蔡翰菖、徐楷紘都敲出安打，接著兩次保送，關西擠回保險分，最終以2分差贏球。

關西小六蔡翰菖後援有功，投出3次三振、1次觸身球，打擊擔任第五棒也繳出3支3，投打兩端都有貢獻，總教練紀諺廷表示，他投軟式球穩定，打擊則是之前陷入低潮，上一場4強賽被三振兩次還哭了，自我要求高。

蔡翰菖說，因為很少被三振，上一場還被2K，才會哭，得失心重，教練提醒他把棒頭甩出來，冠軍戰才會打得好。因哥哥有打球，蔡翰菖自小三展開棒球路，他坦言一開始有點猶豫，因為想家人，適應了三個星期才比較好。

關西奪下隊史首冠，紀總指出，這次少了兩名主力，原本只預設8強目標，小朋友有沉住氣，感謝新竹縣政府、學校、中信慈善基金會、頂新和德基金會、泳翔食品等企業的支持，以及家長做球隊最佳後盾，才能創造佳績。

至於低年級組則由東園蒼鷹提前5局以7比0擊敗台中市大仁國小，奪得首座金盃。

▲▼ 關西國小蔡翰菖投打建功，率隊奪下隊史首冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

高年級組
【團體獎】
第一名：竹縣關西
第二名：台中上楓
第三名：台中忠孝A
第四名：北市福林藍
【個人獎】
打擊獎第一名：李阜朋（北市福林藍）
打擊獎第二名：余牧樺（北市福林藍）
打擊獎第三名：葉壘（台中忠孝A）
大會MVP：涂宥靖（竹縣關西）
【最佳九人】
黃亞慶（竹縣關西）
蔡翰菖（竹縣關西）
羅詠騰（竹縣關西）
曾楷翔（台中上楓A）
蘇亞各（台中上楓A）
葉壘（台中忠孝A）
羅宇彥（台中忠孝A）
高浤嵃（北市福林藍）
吳紹宇（北市福林藍）

低年級組
【團體獎】
第一名：東園蒼鷹
第二名：台中大仁
第三名：海德社區
第四名：熊快樂龍隊
【個人獎】
打擊獎第一名：林晉擇（東園蒼鷹）
打擊獎第二名：張品絡（海德社區）
打擊獎第三名：吳尚澄（熊快樂龍隊）
大會MVP：蔡瑀格（東園蒼鷹）
【最佳九人】
林晉擇（東園蒼鷹）
陳世鴻（東園蒼鷹）
張淳博（東園蒼鷹）
徐正群（台中大仁）
李澄璽（台中大仁）
俞霽紘（海德社區）
張品絡（海德社區）
高鼎洋（熊快樂龍隊）
鍾明其（熊快樂龍隊）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／畫面曝光！北市男突衝出「公車迎面猛撞」命危
快訊／涉內線交易遭搜索　高端發聲明
歌手爆失聯5個月　警方證實「已收到家屬報案」
指甲邊起絲別拔！醫揭「狂脫皮4原因」　護手秘訣看這
蝦皮店到店準時打烊　奧客「怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆
華為智慧型手表綁火腿上「測出血氧心跳」！公司回應
當完4個月的役男還要「補當兵」？　國防部解答了
高端內線交易案　基亞董座張世忠遭搜索約談
台中火警「3死1插管」！市長盧秀燕到場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市警春節提供寒假少年活動　外出住居安全維護服務

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠　小六蔡翰菖投打建功　

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

谷筱霜亞錦賽首鍍金率旭光學弟妹創佳績　許淑華表揚南投之光

雲林東勢國中勇奪全國民俗體育競賽4項特優　張麗善貼紅榜祝賀

今年最後一梯次陸軍新兵入營座談會　高虹安親赴勉勵

炎亞綸首度挑戰跨年主持外加壓軸演出　獻給有緣份的台南

1票10萬！台西鄉代會主席選舉爆賄選　新科主席涉案重大遭聲押

日月潭跨年晚會+元旦連假　集集警分局車輛禁行時段及路段曝

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

嘉市警春節提供寒假少年活動　外出住居安全維護服務

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠　小六蔡翰菖投打建功　

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

谷筱霜亞錦賽首鍍金率旭光學弟妹創佳績　許淑華表揚南投之光

雲林東勢國中勇奪全國民俗體育競賽4項特優　張麗善貼紅榜祝賀

今年最後一梯次陸軍新兵入營座談會　高虹安親赴勉勵

炎亞綸首度挑戰跨年主持外加壓軸演出　獻給有緣份的台南

1票10萬！台西鄉代會主席選舉爆賄選　新科主席涉案重大遭聲押

日月潭跨年晚會+元旦連假　集集警分局車輛禁行時段及路段曝

真「三巨頭」！西蒙斯攻守找到定位　籃網奪10連勝功不可沒

演員男友市區酒駕飆車！　「反骨」琳妲坐副駕嚇壞：我不要了

快訊／涉內線交易遭士檢搜索　高端證實2基層遭約談後無保請回

Hyundai「縮小版Tucson」登場！主打年輕世代　定位比Kona親民

千人新冠防疫認知調查「3成不及格」　甚至有題目沒人答對

台灣要認命　認真考慮兩岸和談

先探／謝金河：景氣墜落像雪落下的聲音

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

快訊／北市行人突衝出「公車迎面猛撞」命危　行車紀錄器畫面曝光

阿雅罕曬8歲女兒「見證成長的一天」　氣質美貌曝光網讚：好漂亮

汽水妹很會吃！老司機爽過立馬「回購」再一炮　門一開下場慘曝

地方熱門新聞

台南市排水工程涵洞男子溺水身亡

汰除15%約聘員　基市澄清公布7年數據

雲門舞集林懷民祖宅「培桂堂」變身星巴克

台中忠孝國小楊子漢練三天率隊闖4強

花蓮清明返鄉專車尚有空位　23日9時現場購票

石門水庫年清淤量　提前達成年度目標量

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

智慧路邊停車格歸仁區擴大啟用

交通部點名五連任縣市死亡事故多？

3廟天公爐被埋生雞頭　又是他來還願

女子偷路旁機車內2高階手機女警查獲送辦

1票10萬！台西鄉代會主席涉賄選遭聲押

不爽被說閒話　南投男打死友人

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

更多熱門

相關新聞

法國對決阿根廷　專家這樣預測

法國對決阿根廷　專家這樣預測

太多人將焦點集中於前鋒人選的更換，卻忽視了斯卡洛尼六場比賽的出色表現，幾乎每一場都有新的想法，而且針對了球隊的問題，這種魄力、動員能力、對球員特點的掌握能力，才是阿根廷邁步向前的主要原因，之後的決賽我們又會看到阿根廷有什麼「新的元素」？這是值得期待的。

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單 買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單 買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

無人機界奧斯卡「第二屆領航盃」大賽南消奪冠

無人機界奧斯卡「第二屆領航盃」大賽南消奪冠

奔放五星上將　森巴軍團力拚六冠

奔放五星上將　森巴軍團力拚六冠

接棒未來女棒再創佳績　勇奪協會盃三座總冠軍

接棒未來女棒再創佳績　勇奪協會盃三座總冠軍

關鍵字：

諸羅盃少棒賽新竹關西國小冠軍

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面