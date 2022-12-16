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大陸 大陸焦點 特派現場

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單　買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

記者魏有德／綜合報導

浙江義烏一間批發商負責人溫從見近日拍攝一支短影片透露，有買家下訂2000件鑲有「三星」標誌的阿根廷世足賽奪冠球衣，每顆星的下方寫著奪冠的年份，第三顆星下方標註著正是2022的字樣。溫從見表示，買家已支付40％的訂金，要在18日前送至機場，「假使阿根廷未能奪冠，球衣就不要了，尾款也不再支付。」

▲義烏一間批發商接到一筆2000件阿根廷奪冠球衣的訂單。（圖／翻攝微博）

▲義烏一間批發商接到一筆2000件阿根廷奪冠球衣的訂單。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，「對方相當於拼了一把，總數也不多，只有2000多件。」溫從見說，如果阿根廷拿不了冠軍，自己就只能把這些球衣低價處理了，可能會小虧一些。如果能奪冠，當然就能保證利潤。

阿根廷在本屆卡達世足賽一路過關斬將闖進決賽圈，將於台灣時間18日晚間23時對戰上屆衛冕軍法國，由於球隊主要球星梅西（Lionel Messi）的表現如倒吃甘蔗一般越戰越勇，尤其在四強戰時，又傳又射帶領球隊擊退克羅埃西亞，被外界認為是本屆世足賽奪冠大熱門球隊。

▲義烏一間批發商接到一筆2000件阿根廷奪冠球衣的訂單。（圖／翻攝微博）

據了解，各國球隊在世足賽奪冠後，會在球衣上鑲上一顆星星，代表著榮譽和地位，目前拿下最多冠軍的是巴西隊，因此也有「五星巴西」的稱號，其次是德國和義大利各有4座世足賽冠軍獎盃。

從溫從見拍攝的影片可以發現，買家訂製的「三星」球衣下方有著1978、1986和2022的年份字樣，分別代表著阿根廷奪冠的年份，不過，神秘買家只付了4成的訂金，要待阿根廷奪冠後才願意支付剩餘的6成費用，假使阿根廷未能奪冠，這位買家將直接棄單，不再支付餘下費用。

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