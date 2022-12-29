【廣編】台灣櫻花校園整體廚房設計競賽　廚居新十代享受美好生活時光

▲台灣櫻花2022年第十屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽大合照。

【廣編特輯】

圖、文／台灣櫻花提供

廚房設備品牌台灣櫻花，於12月29日在台北三創生活園區舉辦的「SAKURA AWARDS」，這場備受業界及學界肯定的設計盛事，每年皆獲各校系所熱烈迴響，今年設計作品投稿件數高達605件，從2012年舉辦至今已累計超過4,000件作品。隨著後疫情時代消費者更注重生活品質，今年以「廚居新十代 享受美好生活時光」作為設計構思主題，希望以創造消費者生活美好價值為方向，透過學生的多元創意，將廚房空間、廚電設備注入全新元素。

SAKURA AWARDS設計大賽舉辦至今已來到第十屆，今年學生們投稿作品非常踴躍，質與量的提升讓評審老師十分驚艷，並在大力讚許中決選出最優秀的得獎作品。本屆比賽於空間設計依據主題創意、空間實用、美感表現以及作品完整度作為評分標準，工業設計則以設計美感、產品創新度、科技應用以及人因應用來評分；空間設計組前三名分別為金獎《Smart Cube新廚居漫遊策略-彈性模組化面向城市的多樣性》、銀獎《沉浸。日常節奏》、銅獎《雙生》；工業設計組前三名分別為金獎《Saturn》、銀獎《OTIOSUM 智能升降洗烘碗機》、銅獎《Air l'aise香氛抽油煙機》。得獎的同學不只能獲得豐厚的獎學金，櫻花亦提供暑期有薪實習機會，藉此讓學生早日汲取工作經驗，畢業後即可與社會接軌。