氣候變化大　熱水器調到厭世！櫻花「四季溫」用大數據自動調節最適水溫

▲台灣櫻花推出「四季溫智能恆溫熱水器」，自動調節水溫讓你四季都舒適。（圖／台灣櫻花提供，下同）

消費中心／綜合報導

一整天在外忙碌奔走，回到家後最想做的事情就是洗一個舒服的熱水澡，更是結束一天的儀式感，但在氣候多變的季節，時常會出現洗澡洗到一半發現水溫不對，被迫先暫停洗澡儀式、走到陽台調節水溫的狀況，這種情形反而讓洗澡從「享受」變成「折磨」，雖然已經選擇恆溫熱水器，但偶爾遇到這種狀況，難免還是會心想：「好希望熱水器可以讀懂我的心！」

其實現在市面上常見智能恆溫熱水器，皆能穩定供應熱水，不會有「忽冷忽熱」的狀況，但為什麼還是會有覺得水溫不適的時候呢？台灣櫻花表示，面對不同的氣溫，民眾對於洗澡水溫的高低也會有不同需求，每個人一定都遇過夏天覺得水太燙、冬天覺得水太涼的時候，因此，人們對於水溫的需求是會隨著氣溫改變的，就算家中的熱水器可以穩定恆溫，也還是會出現需要手動調節的狀況。

▲▼「四季溫智能恆溫熱水器」可依照大數據調查資料，自動調配出最適合當下氣候的沐浴水溫。



針對台灣多變的氣候與消費者的使用習慣，櫻花推出具自動調節水溫功能的「四季溫智能恆溫熱水器」，除了智能恆溫、不會忽冷忽熱之外，分段火排也可以自動調節火力，強制排氣設計和ABS自動阻斷裝置防空燒等，一併解決消費者最注重的安全問題，而「四季溫智能恆溫熱水器」最大的特點，就在於「全自動四季溫模式」，只要按下控制面板上的Auto鍵，就可以輕鬆啟動自動調節水溫的功能，透過精密的溫度檢測器自動偵測入水溫度，並依據大數據調查資料，由微電腦自動調配出最適合當下氣候的沐浴水溫，免去調整熱水器溫度設定的麻煩，無論什麼季節都能輕鬆享受舒適的沐浴時光。

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