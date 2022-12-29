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帶環保杯買飲料！他抱怨店家「不幫沖洗」　網傻眼：又不是義務

▲▼環保杯。（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人現在買飲料都會自帶環保杯。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

為了響應政府減塑，許多飲料店都實施「自帶環保杯享折扣」優惠，不過就有一名網友抱怨，自己用環保杯買飲料很多年，最近開始實施折價活動後，店家就不願再幫顧客沖洗杯子，認為這是變相逼顧客放棄自帶杯，沒想到反遭網友打臉。

一名男網友在「爆怨公社」發文表示自己是外送員，最近某間飲料店公告自帶杯不再幫忙沖洗，讓他很不解，自己使用自帶杯很多年了，之前還沒有折價活動時，沖洗杯子不是什麼問題，但為何開始折五元後，很多這個飲料品牌的分店開始公告，他認為這根本是「變相造成消費者不希望購買的飲料串味，被迫放棄自帶杯」。

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原PO指出，他詢問店家能否借水讓他沖洗，也被拒絕，「有許多人在外奔波一天，需要喝的飲料可能是3杯以上，隨便找地方沖杯子也不是那麼方便，導致放棄自帶杯」，如此一來也就破壞了減塑原本的用意，自帶杯每年能減少將近7600萬個以上塑膠飲料杯，「希望政府相關單位能關注實際實施的效力，讓減塑推動更完善。」

貼文一出湧入千則留言，不少人認為他邏輯錯誤，「你說你只要沖一下，那幹嘛車箱不自備一瓶自來水，然後要買飲料前自己先倒進環保杯去搖一搖沖一下？這不是更簡單？而且加油站超商或是路邊，甚至公廁有水龍頭的都可以裝自來水呀！」、「又不是義務，水又不是不用錢，每個都這樣，酌收洗杯費用是不是又要被靠腰？」、「笑死，你付費沖水不就好了？政府的政策憑什麼要店家吸收還要被當成應該？道德綁架喔？一定要幫你洗喔？欠你的嗎？」、「所以一大篇文，重點只是拒絕幫你洗杯子？那加油站的是不是要每次幫你洗摩托車？！」

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