升息放緩「黃金、白銀」快攻！　專家：11月有望再創新高

▲升息放緩，黃金、白銀快攻，專家表示，11月有望刷新紀錄。（圖／路透）

記者陳依旻／台北報導

升息放緩，黃金、白銀快攻！期元大S&P黃金研究團隊今（9）日表示，就基本面來看，黃金與白銀各擁轉機題材，第一，是受聯準會積極升息政策打壓，標普高盛黃金ER指數自4月以來逐月下跌，截至10月已創下自1980年以來第3度連續下跌7個月，若11月仍下跌，將刷新紀錄。

美國期中選舉備受注目，近期民調數字顯示，共和黨很可能打破民主黨「全面執政」的局面，拜登恐難以大力推動刺激性財政政策。加上自11月4日美國公布好壞參半的非農就業數據以來，市場預期美國升息速度漸趨終點，僅僅3個交易日，代表黃金期貨表現的標普高盛黃金ER指數漲幅達5.21%，反映白銀期貨表現的道瓊白銀ER指數漲幅更是高達10.66%，與其他主要資產中表現毫不遜色。

但期元大S&P黃金研究團隊表示，聯準會主席鮑威爾雖然表態，必須將利率調高到充分緊縮的程度，但已承諾12月升息速度將會放慢，觀察CME FedWatch Tool，市場主流認為升息終點落於2023年3月，依目前通膨路徑估計，5%~5.25%的政策利率應足以打平甚至超越核心PCE，達到充分緊縮的目的。評估在升息放慢且漸趨終點的情況下，黃金評價可望扭轉頹勢。

其次，白銀的歷史地位及優良的導電傳熱屬性，使白銀同時具有貴金屬及工業金屬的雙重身分，白銀與黃金最大的差異就在於愈來愈強化的工業屬性。

在貴金屬屬性方面，積極升息政策已漸趨末端，而工業屬性方面亦存在轉機。受到能源危機的影響，歐洲計畫要在2027年以前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴，太陽能將是替代能源發展重心。英國研究機構Metals Focus報告表示，2022年全球太陽能發電板的裝機量預估將會創下新高，預估2022年全球太陽能發電板的裝機量可望首度超過200GW，較2019年116GW的裝機量接近翻倍增長，而用於太陽能發電板的白銀需求則將達到1.26億盎司，較上年度增長15%，並將佔白銀工業需求總量5.33億盎司的接近25%。

此外包括5G通訊網絡的基礎建設擴增，以及全球汽車電氣化的趨勢等，也都將持續推動白銀的長期需求增長。自9月以來白銀表現明顯優於黃金，顯示新興科技題材使白銀的相對優勢漸顯。