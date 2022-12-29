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議長內亂後大團結！高市議會國民黨團新人事出爐　2韓家軍正妹入列

▲▼高雄市長陳其邁出席高雄市議會閉幕大會 。（圖／記者賴文萱攝）

▲歷經議長內亂，國民黨高雄市議會黨團新人事公布，要展現大團結氣勢。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

歷經議長選舉內亂後，國民黨高雄市議員黨團幹部今（29）日中午順利產生，總召陳美雅宣布，除了延攬kk陣線的李眉蓁、鍾易仲，也邀請新科議員白喬茵、許采蓁加入，加上現任議員王耀裕、鄭安秝，組成6人的副總召團隊；另外，戰將級的邱于軒擔任書記長，資深議員陳玫娟任財務長，以及李雅芬任幹事長，要展現國民黨大團結的氣勢。

陳美雅在25日的首次黨團會議中，即受推薦榮任國民黨團總召，高雄市黨部今中午在鳳山和樂餐廳舉行市黨部委員會第六屆第五次會議及會後感恩餐會，由主委許福明正式頒發黨團總召証書予陳美雅，同時也禮聘她為市黨部副主委，並頒發證書。

▲▼高雄市議員陳美雅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳美雅接下高市議會國民黨團總召一職。（圖／記者賴文萱翻攝）

接下黨團總召一職後，陳美雅現場也公布新黨團人事，其中，市議會程序委員會成員，將由總召陳美雅及劉德林議員代表，今天公布議會黨團新人事，特別敦請前正副議長曾麗燕、陸淑美擔任黨團最高榮譽顧問，展現國民黨整合大團結的新氣勢。

黨團除了延攬kk陣線的李眉蓁、鍾易仲，也邀請新科議員白喬茵、許采蓁加入，加上現任議員王耀裕、鄭安秝，組成6人的副總召團隊；另外，戰將級的邱于軒擔任書記長，資深議員陳玫娟任財務長，以及李雅芬任幹事長。

陳美雅表示，高市議會國民黨團歷經正副議長選舉的風風雨雨及紛爭，此時接任總召一職，更感責任重大，未來會加強協調溝通黨內與黨外，扮演稱職的總召角色。

陳美雅也說，黨團新團隊的組成，在徵詢的過程中，感受到黨籍議員們都有理想抱負，也期待團結一致的聲浪，希望能夠納入不同的聲音，組成最堅強的作戰團隊，來強力監督市政，因此，將各方人選納入。

▲▼康裕成、曾俊傑當選高雄市議會正副議長，宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）

▲民進黨高雄市議員康裕成，搭配突襲退出國民黨的市議員曾俊傑，當選高雄市議會正副議長。（圖／記者許展溢攝）

陳美雅說，很感謝大家異口同聲，願意支持黨團的運作，表達願意共同打拼的心聲，她相信在大家的支持下，未來的國民黨團一定大有可為。

而現任黨部主委許福明即將卸任，各界也非常關心新主委的人選，陳美雅表示，期許未來新主委人選，能具協調溝通能力，了解地方心聲，並能充分與議員溝通。她強調，面對2024的大選，新主委人選非常的重要，希望是能夠有號召能力、提振士氣的人選。

針對目前檯面上傳出力拱前總召童燕珍的聲浪，陳美雅表示，童前總召會是主委非常好的人選，因為她有擔任總召的經驗，了解地方生態，更具有協調溝通能力的人和，如果是她，確實是非常好的人選。但至於最後會由誰擔任，一切將交由黨中央做最後的決定。

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