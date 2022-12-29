2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

▲第一排貴賓（左起）基金會張學孔董事、基金會黃輝豹董事、基金會張俊德監察人、基金會李如芳執行長、基金會郭水義。

圖、文／中華電信提供

中華電信基金會和策略合作夥伴「5% Design Action社會設計平台」共同推動「蹲點創新設計行動」，用創新力及設計力翻轉在地產業，中華電信基金會發表三年來以創新設計提升在地商品的成果。

16年來設立近90個「數位好厝邊」社區據點，與跨界夥伴「5% Design Action社會設計平台」每年從「數位好厝邊」中，媒合三個社區及三組具備設計背景的大學師生設計團隊，以近半年時間執行計劃。

本屆師生團隊從「樂齡生活」、「原鄉餐食文化」及「食農教育」切入，結合設計理念共推地方產業。基隆暖暖的過港社區結合在地長輩的手路菜，開啟社區的產業之路；雲林科技大學工設系的團隊設計品牌主視覺。屏東幸福食間社會企業透過食農教育，籌措孩子們課輔經費，高雄科技大學工設系團隊將「手心向下」的精神融入蔬果箱。屏東新來義部落透過農作留存部落傳統文化，雲林科技大學工設系以「搖搖飯」為元素收攏至禮盒中。基金會期待透過地方創生的專案行動，拉近產業端與消費端的距離、帶動地方產業穩健永續經營。