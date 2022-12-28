蔡英文定調台灣兵役採「徵募雙軌制」　志願役、義務役各有任務分工

▲總統蔡英文出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文宣布2024年起，恢復一年期義務役，並強化相關配套，而外界有聲音質疑她過去的競選政見是「改良式募兵制」。對此，蔡英文28日表示，當年主張是在全募兵跟全徵兵之間找出理想制度，而昨天提出的方案，是「徵募雙軌制」。

蔡英文表示，她昨天帶領執政團隊向大家報告，2024年起，將恢復一年期的義務役，並強化相關配套措施，包括增強訓練內容、提高役男薪資等，「我要感謝不分朝野的共同支持，提升台灣國防戰力，展現捍衛國家的決心」。

蔡英文說，大家看到朝野政黨及社會各界透過社群等各種管道，給予了許多建議，期盼讓一年期義務役方案的相關配套措施更完善，訓練更紮實。她說，感謝大家積極地表達看法，執政團隊都會抱著開放的態度，持續精進調整，也希望朝野政黨、民間團體、專家學者、社會各界，能夠進行更多良性的討論與溝通，讓方案更好。

另外，外界也有聲音質疑，她過去競選政見是「改良式募兵制」，蔡英文28日表示，當年她的主張是，全募兵制和全徵兵制之間，要找出最理想的制度。

蔡英文說，昨天提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中志願役（募兵制）是主戰任務，義務役（徵兵制）則是守備任務，與其說徵募並行，不如說是徵募雙軌制，它們有不同的兵源，也有不同的任務，在訓練上強度不同，內容也不同，但在保護國家、維持社會穩定上，都是相互合作。

蔡英文表示，她相信，捍衛心愛的家園，是我們每一個人共同的目標，期盼我們團結一致，持續溝通討論，攜手保護我們最珍惜的民主自由。