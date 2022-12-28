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澤倫斯基稱烏東前線情勢艱難　俄民眾也受無電所苦

▲▼澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基稱烏東前線情勢艱難。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

2022年進入尾聲，俄烏戰爭仍看不到盡頭。烏克蘭總統表示，東部頓巴斯區等前線情勢艱難，且有近900萬人無電可用。不過俄羅斯各地城鎮也受到與公用事業相關的災難所苦。

● 烏克蘭前線局勢艱苦 澤倫斯基盼民眾團結一心
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日晚間透過影片對民眾發表談話：「首先，是前線的情況。巴赫姆特（Bakhmut）、克爾米納（Kreminna）和頓巴斯（Donbas）的其他地方，需要最大的力量與專注力。」

「當地情勢艱難且痛苦，占領者將他們所有的資源全都部署在那裡，希望取得某種進展，這些資源相當可觀。」

澤倫斯基也提到，電力仍舊短缺，還有近900萬人無電可用。

● 烏克蘭盼2月底前召開和平峰會 不期望俄會參加
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）26日表示，烏國希望召開一次高峰會來結束衝突，但他不期望俄羅斯會參加，這項聲明讓人難以看見這場毀滅性戰爭很快就會結束的徵兆。

庫列巴告訴美聯社，他的政府希望在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）擔任調解人的情況下，於兩個月內舉行一場「和平」峰會。

庫列巴說，在烏克蘭與俄羅斯直接對話前，俄羅斯必須接受戰爭罪審判。但他也說，其他國家應可自由與俄羅斯人往來，如同土耳其與俄國先前達成穀物協議那般。

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

● 俄外長稱已提戰事解決方法 促基輔為自身利益履行
塔斯社（TASS）引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法報導，基輔當局清楚明瞭莫斯科對解決烏克蘭衝突的提案，結果不是烏克蘭為了自己好履行提議，要不就是交由俄軍決定這個議題。

俄羅斯一直稱對烏克蘭的入侵行動是「特別軍事行動」，目的是為了將烏克蘭「去軍事化」與「去納粹化」。基輔當局與西方盟國稱這是為了奪取土地的帝國主義式侵略。

拉夫羅夫也在塔斯社26日刊出的發言中指出，美國與其北大西洋公約組織（NATO）盟國和烏克蘭聯手，意圖在「戰場上」擊敗俄羅斯，俾以摧毀莫斯科。

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與莫迪（Narendra Modi）通話。（圖／路透）

▲澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與莫迪（Narendra Modi）通話。（圖／路透）

● 莫迪與澤倫斯基通話 承諾持續提供人道援助
印度總理莫迪（Narendra Modi）26日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，重申印度支持和平，願持續為受戰火影響的平民提供人道援助。

印度總理府晚間發布新聞稿，稱澤倫斯基在通話中恭賀印度接任20國集團（G20）輪值主席，莫迪則簡報了印度作為G20輪值主席國的優先推動項目，包括為開發中國家關心的議題發聲，如糧食及能源安全等。

● 俄無情猛轟烏能源設施 自家民眾也飽受無電所苦
俄羅斯無情猛轟烏克蘭關鍵基礎設施，導致數以百萬計民眾斷電、斷水和供暖中斷，與此同時，俄羅斯各地城鎮也受到與公用事業相關的災難所苦。

「華盛頓郵報」報導，自俄羅斯10月開始轟炸烏克蘭基礎建設以來，聖彼得堡郊區上個月發生天然氣管道爆炸事件、莫斯科兩間購物中心據稱因焊接作業違規引發嚴重火災，電網故障更導致數以萬計民眾陷入斷電、沒有供暖的困境中，而這些只不過是其中一部分事件。

10月下旬，俄羅斯南部城市伏爾加格勒（Volgograd）兩條下水道管道爆裂，排泄物和汙水淹沒數條街道，導致100萬居民中的20萬人多日斷水或無供暖。幾週後，位於俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）西方的小城鎮普沃烏拉爾斯克（Pervouralsk）也發生類似但不那麼嚴重的汙水危機。

儘管這些災難令人懷疑是否與俄烏戰爭的破壞活動有關，但基礎設施維護不善是俄羅斯長期存在的問題。

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