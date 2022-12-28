高雄女里長「高票當選」竟說不幹了　換她老公來！民政局這樣說

▲鍾翠民（左）和丈夫、前海光里長廖國誌（右）。（圖／翻攝自鍾翠民臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民，在這次九合一大選中以846票高票當選里長，但她事後發現擔任里長會與她軍醫院護理師一職有衝突，因此放棄就任。對此，高雄市民政局指出，初步會先派里幹事先代理里長職務，並已行文請示內政部解釋後，再依規定辦理補選。而鍾的丈夫廖國誌今則表態參加補選，強調會不忘初心，繼續為民服務。

這次九合一大選，海光里里長一職由鍾翠民以及另位參選人王廷祐2人競爭參選，鍾後來以846票，勝過王的680票，成功當選里長。然而，她後來發現自己軍醫院護理師的工作，屬國防部約僱人員，受限國防部約僱人員任用條例，若就職里長，原工作必須解職或強制退休，因此她放棄就職，月初已向鳳山區公所遞交放棄就職聲明書。

對此，民政局主任秘書林清益指出，里長本身是無給職的工作，一般來說是可以兼職，初步了解，是鍾翠民的工作無法跟里長工作兩方面同時一起執行，所以她才放棄就職，這也是高雄首次發生的狀況。

依地方制度法第82條規定，里長辭職、去職、死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，並由區公所派員代理，目前鳳山區公所已核派里幹事代理海光里里長。民政局指出，鍾翠民以發表聲明方式，是否符合規定，已行文請示內政部解釋認定，待內政部函釋後依規定辦理補選，相關經費則由市府負擔。

而鍾翠民的老公廖國誌為前任海光里里長，這次大選挑戰高雄市議員失利，原先強調會跟太太繼續服務社區。他今天受訪時也表態，自己會出來參加海光里里長補選，會繼續不忘初心，為民服務。民政局對此則說，若後續辦理補選，廖可依規定參選。