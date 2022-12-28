　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄女里長「高票當選」竟說不幹了　換她老公來！民政局這樣說

▲鍾翠民（左）和丈夫、前海光里長廖國誌（右）。（圖／翻攝自鍾翠民臉書）

▲鍾翠民（左）和丈夫、前海光里長廖國誌（右）。（圖／翻攝自鍾翠民臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民，在這次九合一大選中以846票高票當選里長，但她事後發現擔任里長會與她軍醫院護理師一職有衝突，因此放棄就任。對此，高雄市民政局指出，初步會先派里幹事先代理里長職務，並已行文請示內政部解釋後，再依規定辦理補選。而鍾的丈夫廖國誌今則表態參加補選，強調會不忘初心，繼續為民服務。

這次九合一大選，海光里里長一職由鍾翠民以及另位參選人王廷祐2人競爭參選，鍾後來以846票，勝過王的680票，成功當選里長。然而，她後來發現自己軍醫院護理師的工作，屬國防部約僱人員，受限國防部約僱人員任用條例，若就職里長，原工作必須解職或強制退休，因此她放棄就職，月初已向鳳山區公所遞交放棄就職聲明書。

對此，民政局主任秘書林清益指出，里長本身是無給職的工作，一般來說是可以兼職，初步了解，是鍾翠民的工作無法跟里長工作兩方面同時一起執行，所以她才放棄就職，這也是高雄首次發生的狀況。

依地方制度法第82條規定，里長辭職、去職、死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，並由區公所派員代理，目前鳳山區公所已核派里幹事代理海光里里長。民政局指出，鍾翠民以發表聲明方式，是否符合規定，已行文請示內政部解釋認定，待內政部函釋後依規定辦理補選，相關經費則由市府負擔。

而鍾翠民的老公廖國誌為前任海光里里長，這次大選挑戰高雄市議員失利，原先強調會跟太太繼續服務社區。他今天受訪時也表態，自己會出來參加海光里里長補選，會繼續不忘初心，為民服務。民政局對此則說，若後續辦理補選，廖可依規定參選。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
「皮膚無一處完整」瀕死31天　受虐3歲童睜眼了！
高雄當選人不幹了！換她老公來　民政局這樣說
大學相戀結婚！妻「全校第一名畢業」　與1歲兒命喪公車輪下
快訊／替代役標準變嚴格！　內政部：體位會調整
快訊／台中公車撞死母子！　司機出面道歉了
快訊／張淑娟眉頭深鎖現身北檢！　告周玉蔻首開庭
獨／宋逸民和宋達民爆不合！　 昔衝突場面曝光
女兒、孫子慘死！　老父淚崩曝昨晚「最後對話」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一襲護理師制服登場！陳靜敏宣誓就職立委　「要對醫療照護有貢獻」

努力拚捷運東環段2年內動土　環狀線經營權態度？蔣萬安語帶保留

藍白黨團轟兵役延長拍板才來溝通　邱臣遠：這有謙卑面對民意嗎？

「替代役薪資將和常備役一樣」　花敬群預告：明行政院會後完整說明

台北跨年主視覺超「花俏」！上下字體大不同　印蔣萬安姓名遭酸爆

台灣風能協會揭4大差異　離岸風力機組價格不能跟越南亂比

打臉趙少康？王鴻薇駁執政改回役期　「國民黨不反對且很支持」

陳琬惠就職不分區立委　喊話林姿妙：一起合作為宜蘭謀福祉

申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

監院糾正新北！「衛生、消防局長應處份」　侯友宜：基層壓力大

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

聖誕節假裝送女兒禮物 爸竟買電動滿足私欲XD

一襲護理師制服登場！陳靜敏宣誓就職立委　「要對醫療照護有貢獻」

努力拚捷運東環段2年內動土　環狀線經營權態度？蔣萬安語帶保留

藍白黨團轟兵役延長拍板才來溝通　邱臣遠：這有謙卑面對民意嗎？

「替代役薪資將和常備役一樣」　花敬群預告：明行政院會後完整說明

台北跨年主視覺超「花俏」！上下字體大不同　印蔣萬安姓名遭酸爆

台灣風能協會揭4大差異　離岸風力機組價格不能跟越南亂比

打臉趙少康？王鴻薇駁執政改回役期　「國民黨不反對且很支持」

陳琬惠就職不分區立委　喊話林姿妙：一起合作為宜蘭謀福祉

申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

監院糾正新北！「衛生、消防局長應處份」　侯友宜：基層壓力大

一襲護理師制服登場！陳靜敏宣誓就職立委　「要對醫療照護有貢獻」

雞排妹出庭白哭了！週刊爆她夜會保時捷男　提告求償60萬吞敗

兵役恢復1年！94年次男學測前收「國家大禮包」崩潰　釣出天選之人

努力拚捷運東環段2年內動土　環狀線經營權態度？蔣萬安語帶保留

桌球國手車禍「左右臉不對稱」　3D列印客製金屬骨板拯救位移臉

真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝

楊繡惠疑遭節目消失開嗆！　白冰冰無奈發聲：沒要跟任何人不舒服

籃網15年來首次9連勝！美媒曬關鍵數據　杜蘭特、厄文手感火燙

贈票／陳淑芳、隋棠大銀幕飆演技　2023賀歲大「騙」《詐團圓》

今年「車禍死亡增149人」　機車族、高齡者都增加！交通部很失望

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

政治熱門新聞

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

陳水扁轟這人推全募兵制　致今日無人可用

史上頭一遭！高雄里長當選人不就職

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

賴清德選上黨主席「必做4件事」

蔡英文恢復1年兵　矢板明夫：非常負責任

兵役延長將遇三問題　學者：僅1年難改善

申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

春節後2階段發萬元振興券？行政院深夜回應

傳政府再發振興券　行政院：純屬臆測

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

還稅於民？蔡英文：已請行政院討論各種方案

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

女里長「當選後要換老公做」民政局說話了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」：往往是人的問題

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

小甜甜老公爆「忍無可忍搬回媽媽家」

一壞習慣害GG短2公分！泌尿醫：傷身又花錢

更多

最夯影音

更多
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面