近千人受惠！17項達文西手術費納入健保　年幫民眾省8400萬

▲醫師透過達文西機器手臂幫患者動刀。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

達文西手術費用動輒數十萬，目前僅「根治性前列腺切除術」與「部分腎切除術」納入健保給付。健保署今年12月22日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，再通過「部分肝臟切除」等17項達文西手術費納入健保，預計每年有930名病患受惠，未來民眾僅需負擔相關醫材費用，一年共可幫民眾省下8400萬元。

健保署李伯璋署長表示，醫療科技日新月異，在有限的預算下選擇較有價值的新醫療科技納入健保給付，為目前健保署面臨的重要課題，部分病人確實對達文西手術有臨床需求，醫師可藉由達文西機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合，降低手術風險，未來民眾選擇「肝部分切除術」等17項達文西手術，僅需負擔達文西相關醫材費用。

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另健保署為維護達文西手術執行品質，為民眾把關，訂定執行醫師之專科別限制、要求醫師須經訓練並由特定學會認證後方可執行達文西手術。將規範醫療院所執行17項達文西手術，應於申報費用後2個月內上傳術後14天內是否發生不良事件、術中出血量等手術及療效資料，以利後續臨床實證追蹤評估。

達文西手術近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等科別臨床治療，惟健保署經醫療科技評估(HTA)，達文西手術因其設備購置、耗材及維修費用等成本，相較傳統手術昂貴，不符本土經濟效益，且部分項目療效及安全性證據尚不充足，健保署分別於106年1月及109年12月起，先行同意具安全及療效實證、執行醫師學習曲線純熟的「達文西根治性前列腺切除術」及「達文西機械手臂部分腎切除術」手術費得比照健保腹腔鏡手術項目申報，達文西相關之醫材仍由民眾自費。至於其他達文西手術之手術費及相關醫材費用則由民眾自行負擔。

而自110年起，台灣胸腔外科醫學會、台灣胰臟醫學會等多個醫學會陸續向健保署建議，「肝部分切除術」等17項達文西手術，經HTA評估具安全及療效實證，且實證資料亦顯示有助於減少手術時間及出血量，建議可參考前例，手術費比照胸（腹）腔鏡手術項目，由健保給付，並在醫療服務共同擬訂會議一致通過。

李伯璋進一步說明，未來健保署仍會持續配合醫療科技發展及實際臨床需要，將新醫療技術納入健保給付，以提供民眾與時俱進之醫療技術，減輕就醫負擔，同時讓醫療提供者得到合理給付、改善現有醫療環境。