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普丁心腹預言「馬斯克2023當總統」　他傻眼親回：最荒謬預測

▲▼馬斯克、Elon Musk。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

普丁心腹、俄羅斯前總統梅德韋傑夫27日在推特發出關於2023年的10大預測，其中一項預測指出，美國會爆發內戰，且全球首富馬斯克（Elon Musk）將當上總統。這也讓馬斯克在推特留言表示，「這是我聽過最荒謬的預測。」

梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在推特發文指出，到了2023年美國將爆發內戰，加州、德州因此成為獨立國家，德州和墨西哥將組成一個同盟國，且在內戰結束後，馬斯克將贏得總統選舉，這些州將交給共和黨。

馬斯克隨即親自留言表示，這簡直是史詩級的預測，並接著留言說，「這絕對是我聽過最荒謬的預言，同時顯示出他驚人地缺乏對人工智慧和可持續性能源進步的知識。」

梅德韋傑夫在推特表示，每當新一年的前夕，許多人都喜歡對未來做出一些預測，他說各種充滿未來主義的荒謬預言都會在此時出籠，「以下是我們的貢獻，2023年可能會發生的事。」

1. 石油價格將上漲至每桶 150 美元，天然氣價格將達到每千立方米 5000 美元

2. 英國將重新加入歐盟

3. 英國回歸後歐盟將解體；歐元將不再作為前歐盟貨幣使用

4. 波蘭和匈牙利將佔領前烏克蘭的西部地區

5. 第四帝國將建立，包括德國及其衛星國的領土，即波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、「基輔共和國」和其他邊緣國家

6. 法國和第四帝國之間將爆發戰爭。歐洲將分裂，波蘭在此過程中重新劃分

7. 北愛爾蘭將脫離英國並加入愛爾蘭共和國

8. 美國將爆發內戰。加州、德州因此成為獨立國家，德州和墨西哥將組成一個同盟國。在內戰結束後馬斯克將贏得總統選舉，這些州將交給共和黨

9. 所有最大的股票市場和金融活動都將離開美國和歐洲，轉移到亞洲

10. 「布雷頓森林體系」（二戰後以美元為中心的國際貨幣體系）將崩潰，導致國際貨幣基金組織和世界銀行崩潰。歐元和美元將停止作為全球儲備貨幣流通。法定數位貨幣將被積極使用

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