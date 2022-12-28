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傳統麵店點餐備註「給我叉子」　老闆挖出生日套組4千人讚爆

記者黃翊婷／綜合報導

一名傳統麵店老闆27日表示收到一份訂單，客人點了4份餐點，其中包含燙青菜和皮蛋豆腐，並備註「給我叉子謝謝」，由於店裡沒有提供叉子，他翻遍整間店才找到之前吃蛋糕剩下的免洗餐具。文章公開之後，吸引超過4400名網友按讚，大家還紛紛歪樓，留言狂刷生日快樂。

傳統麵店點餐備註「給我叉子」　老闆挖出生日套組4千人讚爆（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO找出蛋糕叉滿足客人的需求。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，客人在傳統麵店點餐，備註要求「給我叉子謝謝」，面對這個要求，他只能盡量配合，翻遍整間店只找到以前吃蛋糕剩下的免洗餐盤和叉子，希望這位點了皮蛋豆腐的客人能滿意，「祝您用餐愉快！」

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文章公開之後笑翻許多網友，還被社團管理員轉貼至爆料公社粉專，吸引超過4400人按讚，大家紛紛留言狂刷生日快樂並調侃，「下次會要你附蠟燭」、「皮蛋豆腐吃出生日蛋糕的儀式感」、「很有誠意」、「這個（蛋糕叉）吃皮蛋豆腐感覺很方便耶，優良服務」、「你盡力了」。

還有不少網友歪樓留言勸原PO換一雙拖鞋，因為一起入鏡的腳趾實在太搶戲了，「老闆腳的抓地力很好」、「大家都看到腳」、「焦點完全在腳上」、「腳趾很搶戲」、「腳趾直接搶了這篇文的重點」。

▼部分網友將關注重點放在原PO不小心入鏡的腳趾上。

傳統麵店點餐備註「給我叉子」　老闆挖出生日套組4千人讚爆（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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