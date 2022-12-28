撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

記者游瓊華、鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市一輛公車昨(27日)深夜11時許於學士路、英才路口左轉時撞上過馬路的一家三口，嬰兒車當場被撞到粉碎，母親李女(30歲)、與年僅1歲的兒子雙雙重傷，由於事故地點就在中國醫旁，儘管母子2人立即送往醫院搶救，但仍因傷勢過重，於今凌晨0時許雙雙不治。

▲民眾行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（圖／記者鄧木卿翻攝）

民眾行車紀錄器畫面拍下，當時該輛公車沿著學士路行駛，並於英才路口綠燈左轉，但疑似因路口光線昏暗，司機陳男(53歲)並未注意到斑馬線上有一家三口正在過馬路，當場撞上3人，且在撞擊後公車還向前滑行數公尺後才停下。

台中市警方昨深夜11時15分接獲報案後立即趕往現場，初步了解，當時伊拉克籍的丈夫季男(32歲)推著嬰兒推車與妻子李女走斑馬線過馬路，不料卻突然飛來橫禍，遭到左轉公車撞上；警方到場時，李女以及1歲男嬰已經沒有呼吸心跳，由於事故發生地點就在中國醫旁，警方趕緊將3人送醫，但母子傷勢嚴重，經急救後雙雙宣告不治。

初步了解，公車司機沒有酒駕，目前警方正積極調閱監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。

▼公車撞擊後向前滑行數公尺才停下，嬰兒推車已被撞得支離破碎。（圖／記者游瓊華翻攝）